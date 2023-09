Le manque de personnel n'est pas sans effet sur la qualité des services offerts par le gouvernement du Québec, estime le Protecteur du citoyen Marc-André Dowd dans son rapport annuel.

Le document, déposé à l'Assemblée nationale jeudi matin, fourmille d'exemple où des Québécois, souvent en situation de vulnérabilité, ont fait les frais de la pénurie de main-d’œuvre.

M. Dowd cite notamment le manque de place dans les CHSLD , qu'il évalue à 4000; la diminution des soins à domicile; la charge de travail trop lourde dans le secteur de la protection de la jeunesse; et le confinement de personnes incarcérées bien au-delà de ce qui [est] acceptable .

Le rapport revient en outre sur l'épisode peu glorieux du virage numérique à la SAAQ et sur le manque de dizaines de milliers de places de garde à contribution réduite , qui force de nombreux parents à recourir à un milieu de garde non subventionné, acquittant des frais nettement plus élevés.

Publicité

Le document risque de donner des munitions aux syndicats du secteur public, qui négocie ces jours-ci le renouvellement de leurs conventions syndicales par le biais d'un front commun.

Les services publics peuvent compter sur des travailleuses et des travailleurs qui ont très généralement à cœur de répondre correctement et humainement aux citoyens pour peu qu’on leur en donne les moyens , souligne M. Dowd dans son rapport.

Plus de détails suivront.