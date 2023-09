Le magnat des médias Rupert Murdoch quittera la présidence des conseils d'administration de Fox et de Fox News à partir de la mi-novembre, et ce, au profit de son fils Lachlan Murdoch, qui lui succédera. Personnage clivant à la tête de la chaîne préférée de plusieurs conservateurs américains, Rupert Murdoch met un terme à une carrière de plus de 70 ans dans l'industrie des médias.

La nouvelle survient quelques mois après que M. Murdoch a fait marche arrière sur un projet visant à réunir son empire médiatique en une seule entité.

Son fils, Lachlan Murdoch, qui lui succédera, en a profité pour le féliciter pour sa carrière remarquable .

Nous [le] remercions pour sa vision, son esprit innovateur, son inébranlable détermination et l'héritage qu'il lègue grâce aux compagnies qu'il a fondées et qui ont eu un impact sur un nombre incalculable de gens , a-t-il affirmé.

Il va prendre la tête d'un empire aminci, après le rachat par Disney en 2017, pour 66 milliards de dollars, du groupe de divertissement 21th Century Fox et de son vaste catalogue de films. Fox Corporation s'était alors recentré sur le sport et l'information.

D'ailleurs, Rupert Murdoch prend sa retraite à un moment clé, puisque la chaîne d'information en continu Fox News est centrale pour les conservateurs à l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, pour laquelle Donald Trump est le favori de la primaire républicaine.

Controverses judiciaires

Rupert Murdoch tire sa révérence après plusieurs scandales au cours des dernières années, notamment celui de la poursuite pour diffamation intentée par Dominion Voting Systems suivant les élections américaines de novembre 2020.

Dominion, qui gérait des machines électorales utilisées dans plusieurs comtés lors des élections américaines, réclamait 1,6 milliard de dollars à la chaîne Fox News pour avoir menti à de nombreuses reprises en alléguant que ses machines avaient servi à voler l'élection présidentielle, aidant ainsi le démocrate Joe Biden à l'emporter.

Ouvrir en mode plein écran Donald Trump est un proche de Rupert Murdoch, ce dernier ayant contribué à diffuser sur Fox News la théorie selon laquelle Trump s'est fait « voler » l'élection de 2020. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Carlo Allegri

M. Murdoch a finalement accepté de débourser 787,5 millions de dollars à Dominion pour régler l'affaire à l'amiable. Selon un livre publié par Michael Wolff sur Rupert Murdoch, le magnat des médias aurait dit que ce procès allait probablement coûter à Fox 50 millions de dollars , finalement bien en deçà de l'entente à l'amiable.

Smartmatic, une autre compagnie qui commercialise des machines à voter, a également poursuivi Fox pour les mêmes raisons que Dominion. Elle demande 2,7 milliards de dollars au géant des médias.

Une inspiration payante

Rupert Murdoch a aussi été l'inspiration de la série Succession, un des plus grands succès de la chaîne américaine HBO, qui a pris fin après quatre saisons en mars dernier. Cette série met en scène la famille Roy, une fratrie d'ultrariches détestables en lutte pour l'empire de leur patriarche, Logan Roy.

Malgré les nombreuses ressemblances entre la famille Roy et la famille Murdoch, l'acteur Brian Cox rejette l'idée que la série soit inspirée de cette dernière. Ce n'est pas un documentaire, mais un conte moral, une satire, à l'heure où se creusent les inégalités , a-t-il soutenu.

De son côté, Rupert Murdoch a assuré au site américain spécialisé dans les médias Semafor qu'il n'a jamais regardé la série.

