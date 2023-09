45e Gala de l’ADISQ : Lisa LeBlanc et Salebarbes en lice pour plusieurs Félix

Lisa LeBlanc et Salebarbes sont les artistes acadiens les plus souvent nommés au 45e Gala de l’Association du disque, de l’industrie et du spectacle du Québec, l’ADISQ.

C'est un plébiscite pour Lisa LeBlanc et son album Chiac Disco. L'auteure-compositrice-interprète de Rogersville est nommée dans huit catégories.

On la retrouve en lice pour album de l’année - succès populaire, artiste de l’année, spectacle de l’année, artiste féminine de l’année, chanson de l’année avec Dans l’jus, conception d’éclairage et projection de l’année, mise en scène et scénographie de l’année et sonorisation de l’année.

Lisa LeBlanc a déjà remporté un Félix pour Chiac Disco l'année dernière dans la catégorie album pop de l'année. En 2012, elle avait également été sacrée révélation de l’année au gala de l' ADISQ .

Ouvrir en mode plein écran Les membres de Salebarbes, Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, Georges Belliveat et Éloi Painchaud,. Photo : Bertrand Exertier

Le populaire groupe Salebarbes, composé des frères Éloi et Jonathan Painchaud, de Kevin McIntyre, de Georges Belliveau et Jean-François Breau, lorgne sur cinq Félix.

Ils sont sélectionnés dans les catégories spectacle de l’année, spectacle de l’année - variété, album de l’année - succès populaire avec Gin à l’eau salée, chanson de l’année avec Gin à l’eau salée et groupe ou duo de l’année. Une catégorie que le groupe a déjà remporté l'année dernière.

Salebarbes a également obtenu le Félix d’Album traditionnel de l’année en 2020.

Parmi les autres nominations d'artistes acadiens, on retrouve Caroline Savoie (album folk avec Bruits blancs), Julie Aubé (album Folk avec Contentement), Laurie LeBlanc (album multilingues avec Long weekend), Julie & Dany (album multilingue avec Julie & Dany), ainsi que Annie Blanchard - en duo avec Maxime Landry - (album réinterprétation avec Jolene and the Gambler).

L’événement principal se tiendra le dimanche 5 novembre, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts de Montréal. L’animation est confiée à l’humoriste Louis-José Houde.