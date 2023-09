Dans une note interne envoyée à tout son personnel, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS indique que le port du masque de procédure est maintenant obligatoire dans toutes ses installations en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19.

La hausse de cas dans la dernière semaine, autant auprès des travailleurs de la santé que chez les usagers, pousse l'établissement à prendre cette décision.

Le CIUSSS ajoute que d'autres facteurs s'ajoutent comme la saison des virus respiratoire qui est à nos portes, la vulnérabilité de la clientèle et l'absentéisme des travailleurs dû à une infection de virus respiratoires .

Le masque doit être porté en continu, dit-on, par tous les travailleurs qu'ils soient en contact ou non avec les usagers et par les visiteurs et proches aidants.

Celles et ceux qui travaillent en installations administratives sans contact avec les usagers, ou qui offrent des services à domicile et dans un milieu communautaire, sont exclus de la mesure.

Les patients et usagers n'ont pas à le porter. Il s'agit d'une mesure pour protéger le personnel et, ainsi, éviter le manque de travailleurs.

Il est écrit dans la note que la directive pourrait s'étendre au moins jusqu'au 25 septembre.

Plus de détails à venir...