Des bagels fabriqués dans l’ancienne église de l’Isle-Maligne à Alma

Un nouveau projet voit le jour sous le clocher de l’ancienne église de l’Isle-Maligne à Alma : on y sert maintenant des déjeuners et des dîners grâce à l’acquisition d’un four à bagel authentique.

Le jeune entrepreneur almatois Vincent Lavoie travaille sur ce projet depuis un an. Il en est très fier puisque l’endroit pourra désormais offrir un service de restauration tout l’année. L’ancien lieu de culte abrite déjà l’Autel-Relais, qui compte une dizaine de chambres et une crémerie, Le Saint-Crème, ouverte en été.

L’acquisition d’un four à bagel en pierre a été toute une aventure.

Il a vraiment fallu qu’on démolisse une partie du mur de l’église pour entrer le four et solidifier le plancher pour pouvoir le supporter car il mesure 7 pieds par 9 pieds et pèse 15 000 livres.

Un cuisinier spécialement formé pour la tâche a élaboré une recette spéciale et s’assure de la qualité des bagels, des brioches et des bretzels fabriqués sur place.

Un cuisinier a élaboré une recette authentique et s'assure de la qualité des bagels produits sur place. Photo : Avec la gracieuseté de Vincent Lavoie.

On veut même augmenter notre production pour distribuer dans les petites épiceries et les dépanneurs. Personne n’en fait à 250 kilomètres à la ronde , mentionne l’entrepreneur.

Des portes ouvertes sont d’ailleurs organisées le vendredi 29 septembre et le samedi 30 septembre en après-midi pour faire connaître cette nouveauté et les autres aménagements à l’intérieur du bâtiment. Il sera notamment possible de visiter les chambres de l’Autel-relais. L’événement coïncidera aussi avec le dernier week-end d’ouverture de la crèmerie.