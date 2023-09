Quand la lune entre à l’église, s’ensuit une explosion d’art avec Museum of the Moon

Après une tournée comprenant près de cinquante destinations en Europe et en Asie, l’installation Museum of the Moon de l’artiste Luke Jerram sera accessible au public dès jeudi soir à la cathédrale Saint John à Saskatoon. L'artiste propose une représentation de la surface lunaire basée sur les données de l'Agence spatiale américaine (NASA).

De plus, chaque centimètre de cette sculpture sphérique, illuminée de l'intérieur, équivaut à cinq kilomètres de la surface lunaire.

L'événement, d'une durée estimée à environ 45 minutes, offrira aux visiteurs la possibilité de se déplacer librement sous l'installation lunaire ou de s'installer pour écouter de la musique classique.

Jeudi, le directeur musical de la cathédrale St John, Greg Schulte, présentera une représentation musicale à l'orgue, accompagné de la flûtiste Ann Salmon, afin d'interpréter des compositions de Bach, Muffat, ainsi que d'autres pièces inspirées par la lune.

Plusieurs activités sont aussi prévues dans la nef de la cathédrale Saint John en lien avec l'exposition Museum of the Moon, dont un bain sonore et du yoga.

Chaque centimètre de la sculpture équivaut à cinq kilomètres de la surface lunaire. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

L’artiste fransaskoise de la Ville des Ponts, Monique Martin, saisit également cette occasion pour exposer Vicissitude, une création artistique qu'elle a réalisée en collaboration avec l'artiste suédoise Alexandra Hedberg.

C'est une très grande image des changements climatiques et des feux de forêts, d’inondation, de terres sèches et les autres changements climatiques , explique Mme Martin.

Monique Martin est une artiste fransaskoise de Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Elle espère notamment que son œuvre suscite une prise de conscience chez les visiteurs à l'égard des enjeux liés aux changements climatiques.

[J’aimerais] aider le monde et peut-être le protéger et changer la vie, [...] utiliser moins de plastique, moins de de voitures , indique l’artiste.

L'installation Museum of the Moon de l'artiste Luke Jerram sera accessible au grand public pendant une semaine jusqu'au dernier jour de l'événement Nuit blanche 2023, soit le 23 septembre.

