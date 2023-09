Santé publique Ottawa (SPO) s’attend à ce que la saison des virus respiratoires soit semblable à la précédente. La COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) avaient fait irruption en même temps l’an dernier, ce qui avait mis une pression sur le système de santé, au point où la Croix-Rouge avait dû intervenir.

Le système est mis à rude épreuve, particulièrement en matière de santé et de ressources humaines. Il y a peu de capacité pour faire face à l'absentéisme anticipé du personnel , a écrit la médecin-cheffe en santé publique de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, au début du mois de septembre.

La propagation de la COVID-19 a commencé à augmenter le mois dernier. Elle représente déjà un risque élevé pour les établissements de soins de santé. Du même coup, la région recommence également à observer des cas de grippe.

Voici les réponses à quelques questions pour bien vous protéger.

À quoi va ressembler cette saison grippale?

Selon Santé publique Ottawa, on peut s’attendre à une propagation précoce de la grippe et du VRS , au mois d’octobre, avant un pic en décembre. Ses données montrent que les récentes publications grippales avaient plutôt commencé à la fin du mois de novembre, avant de culminer en février.

Contrairement à l’an dernier, SPO prévoit que l’impact de la grippe sur les enfants sera plus important qu’avant la pandémie de COVID-19.

Cette année, en Australie, où l’on examine ce qui pourrait arriver au Canada, les deux groupes les plus susceptibles d’être hospitalisés à cause de la grippe sont les personnes de plus de 65 ans ainsi que les enfants de 5 à 12 ans, selon Santé publique Ottawa.

Les taux chez les enfants suggèrent qu’ils courent un plus grand risque que d’habitude d’être hospitalisés en raison de la souche grippale actuelle, comme indiqué par le bureau de santé.

Toujours selon SPO , le problème est encore plus aggravé par le fait que le taux de vaccination contre la grippe chez les enfants est généralement faible, car certains parents ne le considèrent pas comme important.

La médecin-cheffe en santé publique de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches (Photo d'archives)

Quand les vaccins seront-ils disponibles?

Santé Canada a récemment approuvé un nouveau vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible le variant XBB.1.5 pour tous les Canadiens de plus de six mois.

SPO s’attend à recevoir les premières doses à la fin du mois de septembre et donnera la priorité aux gens les plus à risque, notamment les personnes qui vivent dans des foyers de longue durée, qui souffrent d’un problème de santé chronique ou enceintes.

Quant à la population générale, SPO s’attend à ce que le vaccin soit largement disponible à la fin du mois d'octobre.

Des travailleurs d'une clinique mobile de vaccination contre la COVID-19 rassemblés dans un immeuble de logements communautaires d'Ottawa au début du mois de mai 2021. (Photo d'archives)

En ce qui a trait au vaccin contre la grippe saisonnière, il suivra un calendrier similaire. L’Ontario a déclaré, la semaine dernière, que les Ontariens de plus de six mois pourront se faire vacciner gratuitement contre l'influenza à compter du 30 octobre.

Santé Canada a également récemment approuvé le premier vaccin protégeant contre le VRS chez les personnes âgées.

L'Ontario a déclaré qu'il serait accordé aux personnes âgées de 60 ans et plus qui vivent dans des établissements de soins de longue durée et de soins pour personnes âgées, ainsi que dans certaines maisons de retraite. La province compte aussi s'efforcer de permettre aux pharmaciens de le donner.

Santé publique Ottawa attend des détails de la province avant de pouvoir confirmer son échéancier.

Où est-ce que les doses seront disponibles?

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 seront disponibles dans la plupart des pharmacies et chez certains prestataires de soins primaires à Ottawa, a indiqué SPO .

Santé publique Ottawa rendra également les vaccins disponibles dans ses cliniques et centres communautaires, ses cliniques parascolaires dans certains quartiers, ses cliniques dans les zones rurales mal desservies et certaines maisons de retraite.

La vaccination à domicile sera offerte pour toute personne qui ne peut pas quitter son domicile.

Toutes les informations pertinentes seront également publiées sur la plateforme en ligne de Santé publique Ottawa.