Il y a 95 ans, un incendie tragique bouleversait Hearst

En septembre 1928, l'incendie de la maison de la famille de Trefflé et Marie-Anna Payeur à Coppell, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Hearst, coûtait la vie de six de leurs huit enfants.

Joseph Émile Payeur, âgé de 8 mois, s’est éteint un mois plus tard, mais il n'a pas été déterminé hors de tout doute que son décès a été causé par le feu.

Seul l'aîné, Odilon, alors âgé de 13 ans, a survécu, car il était à l'extérieur de la maison en train de nourrir les chevaux au moment de l'incendie.

Cette tragédie fait la manchette à travers le pays, incluant au Québec. Le journal L'Éclaireur, en Beauce, titre Affreux incendie à Coppell, Ontario .

Ouvrir en mode plein écran La carte mortuaire des six disparus du feu de Coppell. Photo : Avec la permission de la famille Payeur

Le fureteur nord-ontarien Consulter le dossier complet Le fureteur nord-ontarien Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Ça rejoignait la peur, l'imaginaire collectif, par rapport au feu. Un des ennemis aveugles qui frappaient les familles canadiennes-françaises [et ceux] qui habitaient dans des maisons de bois , explique l’historienne Marie Lebel à propos de l’intérêt de cette histoire partout au Canada français.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Le drame raconté par les descendants

Au Foyer des pionniers de Hearst, on retrouve aujourd'hui Marie-Paule Payeur Gosselin, fille de Trefflé et Marie-Anna Payeur née 5 ans après la tragédie, qui confie l'histoire qu'on lui a racontée.

Mes parents avaient une [servante] parce qu'il y avait 8 [employés pour défricher la terre] dans la maison et 8 enfants. Maman ne suffisait pas à tout ça, il y avait une bonne, puis sans vouloir mal faire, c’est elle qui a mis le feu , explique Mme Payeur.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Paule Payeur Gosselin a raconté l'histoire dans un livre publié aux Éditions Cantinales. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La domestique, âgée de 22 ans, voulut allumer le poêle, avec de l’huile de pétrole , peut-on lire dans L’Éclaireur en 1928.

Une explosion s’en suit , raconte Gérard Payeur, fils d'Odilon et neveu de Marie-Paule.

Le feu a pris partout sur [la domestique], en courant elle a mis le feu dans les rideaux. [Le brasier] a pris partout dans la maison faite en bois , précise M. Payeur.

Ouvrir en mode plein écran Gérard Payeur affirme que son père Odilon s'était assis sur un rocher, impuissant devant l'incendie qui allait tuer ses frères et sœurs. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Trefflé Payeur, le grand-père de Gérard, n’était pas au champ cette journée-là avec ses employés. Il prenait un repos forcé après une explosion de dynamite, trois jours avant le drame, qui l’avait blessé à la tête.

Sa présence à la maison lui a permis de sauver la servante, rapportent les écrits de l'époque.

Heureusement, le maître de la maison M. Trefflé Payeur parvint à l’atteindre à la porte et à lui enlever ses habits , peut-on lire dans le quotidien de Beauceville, une communauté qui a vu plusieurs de ses habitants partir pour coloniser le Nord de l'Ontario.

Entre-temps, Marie-Anna a réussi à sortir avec son nourrisson Joseph Émile, mais les six enfants au deuxième étage sont morts , ajoute Gérard Payeur.

Plusieurs fois, dans son désespoir, le père tenta de braver les flammes pour aller chercher ses enfants, mais heureusement que d’autres personnes l’ont retenu parce qu’il courait à une mort certaine , ajoute le journal québécois.

Ouvrir en mode plein écran Le matin de l'enterrement, Trefflé, le grand homme au milieu, transporte le corps de ses enfants sur la voie ferrée. Photo : Radio-Canada / Avec la permission de la famille Payeur

La domestique qui avait les mains horriblement brûlées est rentrée au bercail, après avoir passé quelques semaines à l’hôpital de Hearst, apprenait-on dans Le Droit en octobre 1928.

Publicité

Par cet incendie-là, tu vois la précarité de la vie de l’époque, aucun service social, pas de service de pompier, pas de policier. Rien, même pas de cimetière , raconte Gérard Payeur.

Il n’y avait eu personne qui était décédé encore [à Coppell] , souligne la tante de Gérard, Marie-Paule.

La communauté a fait preuve d'entraide, en bâtissant rapidement une nouvelle maison pour la famille Payeur, qui verra naître Marie-Paule en 1933. Ses parents en ont pris possession un mois après l'incendie.

Quand la foi servait d'aide psychologique

Aussitôt remise sur pied, Marie-Anna Payeur n’a pas tardé à refaire d’autres enfants. Elle en a eu 9 autres après l'incendie tragique.

C’est un peu le message quand on envoie les gens colonisés dans le Nord de l’Ontario, c’était de sauver la ''race'' canadienne-française. C’est mené par l’Église souvent pour qu’on garde notre langue. La langue est associée à la foi catholique , contextualise l'historienne Marie Lebel.

Extrait du journal Le Droit en 1928 Il est cruel pour vous, chers parents de voir disparaitre (sic) sept enfants chéris en l’espace d’un mois et quelques jours. Mais en âmes chrétiennes, souvenez-vous toujours que le divin maître éprouve ceux qu’il aime. [...] Consolez-vous, parents éprouvés, ceux que vous pleurez sont heureux, au ciel, ils prient pour vous et vous attirent des bénédictions.

Un passage qui apparaît complètement absurde aujourd’hui , remarque Mme Lebel.

Ouvrir en mode plein écran Marie Lebel est historienne et professeure à l'Université de Hearst. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

On dirait à une mère qui perd six enfants, tu vas recommencer parce que c’est que le Bon Dieu veut, ça ne marcherait pas [aujourd'hui] , ajoute l'historienne. [À l'époque], la mère [a recommencé] sa famille et autour les gens qui [ont lu] l’article [voyait] l’Église comme consolatrice, ça fonctionnait.

Gérard Payeur dit haut et fort en visitant le cimetière où ses oncles, tantes et grands-parents sont inhumés que sa famille et les autres résidents de Coppell étaient très, très religieux.