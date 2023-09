Le gouvernement du N.-B. annule le sommet sur le modèle financier des municipalités

Les municipalités du Nouveau-Brunswick ont eu droit à une bien mauvaise nouvelle, mardi. Le sommet sur le modèle financier issu de la réforme de la gouvernance locale, qui devait avoir lieu jeudi avec le gouvernement Higgs à Fredericton, a été reporté à une date indéterminée, à la demande du ministère des Gouvernements locaux.

Les municipalités attendaient avec impatience cette rencontre promise il y a près d’un an par le ministre de l’époque, Daniel Allain, à la suite des inquiétudes fiscales suscitées par la réforme de la gouvernance locale.

Son successeur, Glen Savoie, a annoncé mardi en soirée que cette rencontre n’aurait pas lieu.

Glen Savoie, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

Selon l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), deux raisons ont été invoquées. Il y aurait un retard au niveau de rapport qui devait être présenté lors de l’événement et un risque que certains dossiers provenant des trois associations municipales de la province ne soient pas traités de façon équitable par manque de préparation.

On est très surpris, et, très honnêtement, on est déçu.

Un rapport qui n’est pas prêt

L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick avait demandé au ministre Daniel Allain, au mois d'octobre 2022, de tenir ce sommet.

Ça fait presque un an et on a eu cinq ou six rencontres avec la province et les trois associations municipales pour préparer l'ordre du jour. À presque deux jours du sommet, on apprend qu'il est remis. Donc oui, on est déçu. , a exprimé M. Godin.

Le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Yvon Godin.

Selon lui, les associations devaient recevoir la semaine dernière un rapport d’expert sur la fiscalité municipale après la réforme de la gouvernance locale mise en place la 1er janvier 2023, mais ce document n’est jamais venu.

On savait alors que quelque chose tournait mal , a admis M. Godin.

Suite des choses nébuleuse

La suite des choses semble nébuleuse pour l’instant. Sans ce sommet, les municipalités devront attendre avant de recevoir le cadre financier de la province en 2024, ajoute-t-il.

Nous croyons que plusieurs municipalités ont des problèmes financiers et le rapport des experts allait démontrer ce fait , soutient le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Le sommet a été remis à une date qui n'est pas encore connue. Yvon Godin croit certaines rumeurs qui circulent selon lesquelles le premier ministre pourrait déclencher des élections prochainement. Il estime qu'un tel scrutin déplacerait le sommet à plus tard. Cela inquiète l' AFMNB qui souhaite qu'il ait lieu le plus rapidement possible.

