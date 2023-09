Le Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est dresse un très sombre portrait de la charge de travail de ses membres.

Un sondage commandé par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ( FIQ ) et mené par la firme SOM auprès de 10 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques révèle que 83 % des professionnelles en soins, à l'échelle provinciale, se jugent trop débordées pour donner tous les soins requis aux patients .

Pour l'Estrie, seulement 49 % des répondantes se disent capables d'évaluer pleinement leurs patients, 62 % affirment faire correctement des prélèvement et 56 % indiquent avoir réalisé tous les tests diagnostiques correctement.

Souvent, les médicaments ne sont pas donnés au bon moment, il y a du retard. Quand le patient demande son médicament pour soulager sa douleur, on pense par exemple aux soins palliatifs, on devrait être capable de répondre dans les cinq minutes. On parle d'un 40 % environ de réponse dans les cinq minutes parce que les équipes sont trop surchargées , précise la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, Stéphanie Goulet.

Le syndicat juge donc que la santé des patients est en jeu et que 42 % de ses membres, en Estrie, veulent quitter leur travail à court ou à moyen terme.

À lire aussi : 83 % des professionnels en soins peinent à donner les services, selon la FIQ

Ces résultats de sondage sont publiés en pleine période de négociation.

Quand on parle des soins non faits et de la surcharge de travail, on n'avait pas de données pour argumenter nos demandes par rapport au ratio, c'est pour cette raison qu'on a fait un sondage. On voulait être capable de dire quels sont les soins qui ne sont pas faits en raison de la surcharge de travail pour que les gens comprennent l'importance d'avoir des ratios sécuritaires , explique Stéphanie Goulet.

Selon cette dernière, le syndicat demande au gouvernement, dans le cadre des négociations, que soit diminuée la charge de travail, une meilleure conciliation travail-vie personnelle et une meilleure rémunération.