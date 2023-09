Ferme expérimentale : un Comité de la Ville approuve à nouveau le projet de tours

Le Comité de la planification et du logement de la Ville d’Ottawa a approuvé, pour une deuxième fois, la construction de deux tours sur l’avenue Carling, aux abords de la Ferme expérimentale centrale. Les responsables d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) venaient pourtant de présenter les « dommages permanents » qu'un tel projet pourrait entraîner à la valeur de la recherche de la Ferme.

La proposition de tours de 16 et de 27 étages est devenue un point sensible dans le débat sur la densification future des corridors de transport en commun autour de la Ferme et de l’impact des ombres sur les champs de recherche.

Dans une déclaration franche, la sous-ministre d’ AAC , Stefanie Beck, a mis en garde contre les effets cumulatifs du développement.

Je voudrais noter qu'il y a une certaine ironie dans le fait que les promoteurs disent qu'ils aimeraient construire autour de la Ferme parce qu'ils auront une vue fabuleuse dessus. Ce ne sera pas le cas si nous avons trop de développement jetant de l'ombre sur la ferme.

Aperçu du deuxième projet soumis à la Ville pour les tours du 1081, avenue Carling (Photo d'archives) Photo : Fotenn

Stefanie Beck a ajouté que l'évaluation de l'impact d'un tel projet prend en compte l'effet sur les espaces verts, et non sur une ferme de recherche en activité.

C'est également basé sur des mesures d'évaluation qui n'ont aucune pertinence pour le travail effectué à la ferme. Sélectionner un jour de l'année et calculer l'ombre à un moment précis de cette journée est absurde.

Elle a admis que le Ministère pourrait envisager de demander une indemnisation.

Nous espérons ne pas avoir à prendre de telles mesures, mais nous perdons l'accès à des installations de recherche qui coûtent des millions de dollars. Si nous devons atténuer les effets [d'un tel projet], cela aura un coût , a-t-elle expliqué.

Au cours de la présentation, le scientifique fédéral Malcolm Morrison a dit au comité que 13 des 36 hectares qu'il a étudiés dans son analyse de l'ombre seraient affectés par les bâtiments à leur hauteur proposée. La superficie totale de la ferme est d'environ 427 hectares.

Des représentants du promoteur Taggart Realty Management ont assuré au comité qu'il y aurait une zone suffisamment grande pour poursuivre les recherches sur la ferme.

Le plafonnement de la hauteur échoue

Malcolm Morrison a poursuivi en proposant un compromis en ce qui a trait à la hauteur maximale des tours. Il a tenté de se limiter à 12 ou à 14 étages.

Le conseiller municipal qui représente la zone autour de la Ferme expérimentale, Riley Brockington, a proposé une motion afin de limiter la hauteur des tours à 14 étages. Sa motion a toutefois échoué.

Il a par contre réussi à demander au personnel municipal de former un groupe de travail incluant AAC et la Commission de la capitale nationale (CCN) sur les demandes de développement en cours et à venir.

Je pense que la meilleure manière de faire est que la Ville et nos partenaires fédéraux discutent d’abord des stratégies d’atténuation, puis traitent les demandes. Aujourd'hui, c’est la charrue avant les bœufs , a imagé M. Brockington.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le conseiller municipal et président du Comité de la planification et du logement d'Ottawa, Jeff Leiper, a dit penser qu’il y avait encore du temps pour que les besoins de la Ferme expérimentale soient reconnus dans les règles d’urbanisme.

La proposition de Taggart Realty Management sera soumise, mercredi prochain, au conseil municipal.