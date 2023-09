Un retour du baril de pétrole à 100 dollars ?

Un nombre croissant de prévisions annoncent le retour du baril de pétrole à 100 dollars américains avant la fin de l'année. Cette perspective pourrait accroître la pression sur les consommateurs et compliquer la tâche de la banque centrale pour maîtriser l'inflation.

Andrew Botterill, de Deloitte Canada, estime qu'il est de plus en plus probable que les prix du brut atteignent un niveau à trois chiffres dès cet automne.

Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont révisé leurs prévisions et prévoient désormais des prix du Brent à 100 $ US avant 2024, tout comme le président-directeur général de Chevron, Mike Wirth, selon un rapport de Bloomberg.

Parmi les raisons pour lesquelles le pétrole va augmenter, Andrew Botterill cite la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de prolonger jusqu'à la fin de l'année leurs récentes réductions de la production de l’or noir.

Il note également que, la semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prédit que la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 101,8 millions de barils par jour d'ici la fin de l'année, sous l'effet de la résurgence de la demande chinoise. La demande mondiale est actuellement très ferme , souligne-t-il.

Pression sur les consommateurs

Si le prix du brut franchit la barre des 100 $ le baril, les consommateurs subiront une pression croissante à la pompe.

Le site internet GasBuddy.com, qui permet de suivre les prix des carburants, indique que le prix moyen de l'essence au Canada mercredi était de 1,67 $ le litre, soit près de 15 cents de plus que la moyenne de 2022.

Je pense que le pétrole atteindra les 100 dollars [et que] nous vivrons des moments difficiles , prévient Andrew Botterill, qui s’exprimait ainsi en entrevue à l'occasion du 24e Congrès mondial du pétrole à Calgary.

La hausse des prix de l'énergie pourrait rendre également le chauffage des maisons plus coûteux pour les Canadiens cet hiver.

Une flambée des prix des carburants pourrait aussi rendre plus difficile la maîtrise de l'inflation par la Banque du Canada.

Selon Statistique Canada, le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté pendant deux mois consécutifs (Nouvelle fenêtre), la hausse des prix de l'essence et de l'énergie en étant le principal facteur.

Le prix du pétrole brut de référence West Texas Intermediate (WTI) a bondi de 30 % depuis le 1er juin et oscille cette semaine autour de 90 $ le baril, son niveau le plus élevé depuis novembre de l'année dernière. Le baril de Brent, référence mondiale, s'échangeait à plus de 93 $ américains mercredi.

Dans une note de recherche, Phil Skolnick, analyste chez Eight Capital, dit que pour l'ensemble de l'année 2024, il continue de prévoir un prix moyen du baril de WTI de 86 $ américains et un prix moyen du baril de Brent de 90 $ américains.

De nombreuses sociétés pétrolières et gazières canadiennes ont engrangé des bénéfices records en 2022, grâce à la flambée des prix du pétrole qui a suivi l'invasion de l'Ukraine.

Elles ont été critiquées par les écologistes pour avoir consacré la majeure partie de ces bénéfices à la rémunération des actionnaires, plutôt que d'investir dans de grands projets de réduction des émissions.

Avec les informations de La Presse canadienne