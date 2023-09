Confrontations et arrestations lors de mobilisations liées à l’éducation sexuelle en C.-B.

Alors que des milliers de personnes se sont mobilisées dans les villes de la Colombie-Britannique pour prendre position sur la question de l’éducation liée à l'orientation sexuelle et l’identité de genre dispensée dans les écoles, des confrontations ont donné lieu à au moins trois arrestations.

Plus de mille manifestants et contre-manifestants se sont affrontés au centre-ville de Vancouver et la police rapporte au moins une arrestation.

À Victoria, où une foule de 2500 personnes a afflué devant le parlement provincial, deux personnes ont été arrêtées d'après la police. Cette dernière a aussi déclaré l’événement non sécuritaire et a demandé aux membres du public de quitter les lieux.

Deux visions du rôle de l’éducation

On veut que l’école soit un lieu d’éducation et non d’endoctrinement , déclare Zoieh Mikachi, une mère de North Vancouver, une affiche entre les mains affichant les mots Protect childhood innocence , c'est-à-dire Protégez l'innocence de l'enfance . Laissez les enfants décider par eux-mêmes quand ils seront assez matures , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Plus de mille de personnes étaient présentes à la manifestation et la contre-manifestation de mercredi au centre-ville de Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

Dave Deveau, un père de Coquitlam qui était présent pour la contre-manifestation, a une autre vision des choses : Je veux créer des atmosphères pour que les jeunes puissent exprimer qui ils sont, il n’y a personne qui peut les empêcher d’être entiers, il faut toujours que comme parents, on fasse la bonne chose , avance-t-il. Il faut éduquer à propos du genre et de l'identité.

Les manifestations du 20 septembre qui se tenaient un peu partout au pays ont été organisées par un groupe appelé 1 Millions March 4 Children. Ce dernier dit vouloir se battre contre une idéologie de genre.

Ouvrir en mode plein écran Des policiers ont tenu les deux groupes de manifestants à l'écart l'un de l'autre pour limiter les confrontations lors du rassemblement à Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

En Colombie-Britannique, il n’y a pas de programme homogène dans les écoles, mais les élèves ont des cours sur les droits humains, le respect de la diversité et sur la discrimination.

Les enseignants peuvent avoir des discussions autour des droits de la personne en Colombie-Britannique, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, soutient le site du gouvernement provincial.

Le gouvernement indique que les parents ont aussi l’option d’éduquer leurs enfants sur ces sujets et ils devront par la suite démontrer leurs connaissances dans la matière.

Ouvrir en mode plein écran Chris Thompson fait partie des personnes qui se sont présentées pour la contre-manifestation à Kamloops le matin du 20 septembre. Photo : Radio-Canada

Les rassemblements ailleurs dans la province se sont déroulés relativement sans heurts, même si manifestants et contre-manifestants étaient présents dans plusieurs cas. Les mobilisations ont eu lieu à Kamloops, à Kelowna et à Surrey, entre autres.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestant se sont présentés à Surrey avec de nombreuses affiches. Photo : Ben Nelms/CBC

À Prince George, où plus de 120 personnes se sont réunies devant l'Hôtel de ville, un ex-candidat au conseil municipal, Karm Manhas, a pris la parole devant la foule. Il a affirmé que les personnes rassemblées soutiennent le droit des personnes homosexuelles, mais qu’elles sont contre l’éducation à la sexualité et l’identité de genre dans les classes, que ce soit pour des questions religieuses ou morales.

Une prière a été tenue pour les délires des membres de la communauté LGBTQ+ et d’autres manifestants ont pris la parole pour dénoncer l’immoralité des opposants aux rassemblements.

Ouvrir en mode plein écran Des personnes à Prince George se sont présentées à la manifestation. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Zykora Hocken, une manifestante qui vient tout juste de finir son éducation secondaire, dit qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur son identité de genre quand elle était à l’école et qu’elle a été choquée de voir son petit frère de 12 ans être questionné sur le sujet. Ils lui poussent ça dans le gosier. C’est injuste , constate-t-elle.

Des écoles vides

De nombreux enseignants, à Abbotsford et à Surrey, entre autres, rapportent s'être retrouvés devant des classes vides mercredi, avec de nombreux parents qui ont préféré ne pas envoyer leurs enfants dans le contexte des manifestations. Certains témoignent n’avoir enseigné que devant 5 enfants ou moins.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants se sont réunis à Surrey pour défendre leur point de vue sur l'éducation sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Photo : Madin Nahhas

Des réactions de la classe politique

Alors que le premier ministre de la province, David Eby, a fait une sortie mardi pour faire part de ses inquiétudes quant aux manifestations, le chef du parti de BC United, Kevin Falcon, a aussi déclaré avoir des craintes pour les membres de la communauté LGBTQ+ qui se sentent ciblés et attaqués.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, a aussi fait part de sa solidarité avec la communauté LGBTQ+ et la municipalité de Prince George a déclaré sur les réseaux sociaux tenir à ses valeurs d’intégrité et d’inclusivité.

De son côté, le chef du Parti conservateur de la Colombie-Britannique, John Rustad, affirme qu’il soutient les rassemblements contre l'idéologie de genre dans les écoles et qu’il mettrait fin à l’inclusion de matériel sur l’Orientation sexuelle et à l'identité de genre (OSIG) dans les classes s’il est élu.

