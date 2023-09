Charlie Huddy et Doug Weight rejoindront le Temple de la renommée des Oilers

Charlie Huddy et Doug Weight, deux grands noms du hockey et des Oilers, seront intronisés au Temple de la renommée du club d’Edmonton le 26 octobre prochain.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le club de hockey professionnel dans un communiqué, en précisant que son Temple de la renommée honore les personnes qui ont rendu des services exceptionnels pour l'équipe.

Ces personnes peuvent être des joueurs, entraîneurs, formateurs, membres du personnel, dirigeants, ou toute autre personne dont le rôle ou les services sont reconnus comme étant extraordinaires.

Engagé en 1979 en tant qu'agent libre, Charlie Huddy est devenu l'un des sept joueurs à faire partie des cinq équipes des Oilers championnes de la Coupe Stanley.

Souvent jumelé à la légende Paul Coffey, le solide joueur a joué 694 matchs pour les Oilers, au cours desquels il a notamment marqué 81 buts et délivré 287 passes.

Après avoir joué à Los Angeles, St. Louis et Buffalo, Huddy est passé derrière le banc et est revenu à Edmonton pour occuper le poste d'entraîneur adjoint pendant huit saisons à partir de 2000-2001.

Doug Weight, lui, a rejoint les Oilers à travers un échange avec les Rangers de New York juste avant que les deux équipes ne s'affrontent au cours de la campagne 1992-1993. En huit saisons et demie au sein de l’effectif des Oilers, il a participé à 588 matchs, inscrit 157 buts et offert 420 passes.

Un hommage sera également rendu aux deux anciennes gloires à l'occasion du match qui opposera, le jour de leur intronisation, les Oilers aux Rangers de New York. Ils auront ainsi une bannière à leurs noms au plafond de la Place Rogers.

Depuis sa mise en place en 2022, le Temple de la renommée des Oilers a déjà intronisé 10 personnes.

Il s’agit des anciens joueurs Al Hamilton, Wayne Gretzky, Jari Kurri, Grant Fuhr, Paul Coffey, Mark Messier, Glenn Anderson et Kevin Lowe, de l’ex-entraîneur et directeur général Glen Sather, ainsi que de l’ancien descripteur des matchs de l’équipe à la radio, Rod Phillips.