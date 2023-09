La Municipalité régionale d’Halifax n’a pas soumis de réclamations au gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour de l’aide financière après le passage de l’ouragan Dorian en 2019.

Plus importante tempête depuis l’ouragan Juan en 2003, Dorian a soufflé des vents d’ouragan de catégorie 2 pendant des heures, et est ensuite devenu une tempête tropicale juste avant de toucher terre dans la région d’Halifax, le 7 septembre 2019.

La tempête a causé pour au moins 62 millions de dollars de dommages en Nouvelle-Écosse, et plus de 105 millions au Canada atlantique.

Lors de la session de mercredi du comité permanent des vérifications et des finances municipales, le responsable des finances Jerry Blackwood, a dit que la Municipalité régionale d’Halifax n’avait pas soumis de réclamation à la province pour les coûts des réparations et du nettoyage.

Jerry Blackwood n’était pas en poste au moment où ces réclamations auraient pu être faites. La responsable des finances à l’époque était Jane Fraser.

Je crois que cela a été examiné d’un point de vue coût vs bénéfices , a spéculé Jerry Blackwood, en parlant des gestionnaires qui l’ont précédé. C’est beaucoup de travail de compiler tous ces coûts et d’ensuite les soumettre dans les échéances prescrites.

Le maire Mike Savage, qui était en poste lors de Dorian, s’est dit surpris d’apprendre la chose.

Lors de la réunion, il a demandé si l’on avait choisi de ne pas soumettre de réclamation par peur de ne pas recevoir assez d’argent pour couvrir le coût de préparer cette réclamation.

C’est ce que j’en comprends , a répondu Jerry Blackwood.

La directrice générale de la municipalité, Cathie O’Toole, et Jerry Blackwood se sont engagés à revenir devant le comité avec un rapport expliquant ce qu’une telle réclamation aurait coûté en 2019, et de plus amples détails sur la décision de ne pas la préparer.

Mercredi, Jerry Blackwood a aussi indiqué que la municipalité a présentement quatre réclamations qui ont été soumises au gouvernement provincial, et pour lesquelles elle attend des réponses.