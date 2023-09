Une première baisse de médecins de famille constatée au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Saguenay-Lac-Saint-Jean se retrouve aujourd’hui avec trois médecins de famille de moins qu’il y a un an. Il s'agirait d'une première baisse d'après la FMOQ.

Dans la province, c’est un déficit de 49 médecins de famille qui est observé.

C'est particulier parce que c'est la première année que nous à la Fédération, on constate qu’au lieu d'avoir un ajout année après année, là on se retrouve à reculer sur le nombre de médecins de famille , a déclaré Sylvain Dion, vice -président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Dr Dion a exprimé que toute diminution a un impact, d’autant plus que le réseau peine déjà à répondre à la demande.

Ça peut paraître peu pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on s'entend que comme il n’y a pas des centaines et des centaines de médecins, trois de moins, c'est déjà trop quand on est en pénurie , a-t-il poursuivi.

Historiquement, les départs à la retraite, les déménagements à l’extérieur de la province et l’exode de certains professionnels vers le privé sont comblés par l’arrivée de nouveaux médecins, ce qui n’a pas été le cas cette fois-ci au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Dion est le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Photo : Radio-Canada

Selon la FMOQ , les conditions d’exercice de la profession ne sont pas favorables actuellement dans le réseau public. Des 10 300 médecins de famille qui pratiquent actuellement au Québec, 446 œuvrent dans le milieu privé, selon la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

D’après Sylvain Dion, 535 postes de postes de résidence en médecine familiale sont restés vacants depuis une dizaine d'années. Au total, la pénurie de médecins de famille est estimée à 1200 spécialistes au Québec.

Avec des informations de Mélanie Patry et de Magalie Masson