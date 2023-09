Des chercheurs de l'École en soins infirmiers de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) étudient les effets de la présence de robots sociaux dans des résidences pour personnes âgées de la province.

Ces machines, dotées d’intelligence artificielle, pourraient permettre de lutter contre l’isolement. L’étude, d'une durée d'un an, doit compléter des travaux déjà menés en Asie.

Des travaux similaires ont en effet été menés au Japon, à Singapour et à Hong Kong. Nous voulons faire des comparaisons internationales et voir comment les Canadiens accueillent ce genre de robots. L'accueil réservé à ces machines peut en effet être différent selon les pays , explique Lillian Hung, professeure adjointe à l'École en soins infirmiers de UBC .

L’étude se concentre sur les interactions entre ces machines et les personnes âgées. Le docteur Lillian Hung poursuit : Nous avons tous besoin d’être aimés et d’aimer. C’est un besoin fondamental et ces robots permettent d’avoir des interactions sociales. De nombreuses personnes ont souffert d’isolement pendant la pandémie de COVID-19. On essaye de voir ce que ça fait de vivre avec ces robots .

Ils amènent de la vie, des sourires sur les visages.

Quand ils arrivent dans une pièce, le comportement des gens change immédiatement. Ils touchent leur tête, veulent leur parler, se demandent ce que ces robots peuvent faire , poursuit Lillian Hung.

D'abord réticente, Sally Carmichael, une pensionnaire de la résidence Amica West Vancouver, s'est vite familiarisée à ces machines. Au point d'envisager ces robots comme des compagnons quotidiens pour combattre la solitude.

Kiwi et Mango

Kiwi et Mango, deux robots dotés d’intelligence artificielle, ont été conçus au Japon et sont arrivés au Canada cet été. Ils sont équipés d’une caméra qui capte des images à 360 degrés, d’un microphone qui leur permet de reconnaître la voix des interlocuteurs et de nombreux capteurs qui les font réagir quand on les touche.

Ils ont aussi six lentilles différentes qui donnent à leurs yeux de multiples expressions.

Lillian Hung, professeure adjointe à l'École en soins infirmiers de l'Université de la Colombie-Britannique, est chargée de l'étude. Les robots repartiront au Japon en mars. Photo : Radio-Canada

Le robot peut exprimer des émotions, évoluer en fonction du contexte. Par exemple, il peut se sentir nerveux quand il y a beaucoup de monde autour de lui. Ou timide quand vous l’amenez pour la première fois chez vous. Il apprendra ensuite à connaître son environnement, les gens qui l’entourent. Après cette période d’adaptation, il vous accueillera chaleureusement quand vous rentrerez du travail , sourit Lillian Hung.

« Nous voulons anticiper »

La chercheuse fait un lien entre ces robots sociaux et les animaux de compagnie. Dans les centres de séjour à long terme, les résidents ne peuvent pas s’occuper d’animaux domestiques parce qu’il faut les sortir, les nourrir ou même les soigner. Le robot n’a pas besoin de tout ça. Quand son niveau de batterie est faible, il va tout seul se positionner sur son socle de recharge.

Les robots sont mis à disposition par le Japon jusqu’en mars. Un rapport écrit sera produit et l’étude doit permettre d’aborder les interactions entre les robots et les humains de manière plus large. Nous voulons anticiper, car dans 20 ou 30 ans, tout le monde aura sans doute un robot à la maison , prédit Lillian Hung.

Avec des informations de Tanya Fletcher