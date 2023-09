Des hébergements inusités dans des silos à Rivière-Éternité

Un nouveau complexe d’hébergement unique est accessible à Rivière-Éternité depuis peu alors qu’il est désormais possible de dormir dans un silo à grain en métal complètement aménagé pour se sentir comme à la maison.

Les promoteurs du complexe Champ libre ont investi 450 000 $ pour aménager trois silos dans lesquels on y retrouve une petite cuisine, un salon, une salle de bain ainsi que deux lits doubles sur une mezzanine. Un spa et un foyer font aussi partie de chacune des installations. Le prix des réservations varie entre 195 $ et 275 $ la nuit.

Ouvrir en mode plein écran Un spa et un foyer font aussi partie de chacune des installations. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Il s’agit de la première phase de développement d’un projet qui pourrait être appelé à grandir dans le futur, selon la propriétaire Katy Simard

Les silos ont été commandés à un fournisseur agricole. J'ai travaillé avec un entrepreneur incroyable qui avait de la vision, qui avait du courage, qui avait tout ce qu'il fallait pour réaliser un projet hors-norme comme celui-là. Donc ça m'a pris des acteurs, des gens qui avaient de la vision comme moi pour réaliser ça , a-t-elle relaté.

Ouvrir en mode plein écran Le projet d'hébergement en silos représente des investissements de plus de 450 000 $. Chaque silo comprend deux lits doubles sur une mezzanine. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

L’idée de transformer des silos en un lieu d’habitation vient des États-Unis, selon l’entrepreneure, qui a tout de même dû imaginer tout le concept pour Rivière-Éternité.

L’idée a mûri. Mais après fallait prendre l'idée qu'il fallait pour construire le bâtiment. Donc tout était à imaginer, toute la construction, le fonctionnement, toute la mécanique du bâtiment , a expliqué Katy Simard.

Le maire de la petite municipalité du Bas-Saguenay, Rémi Gagné, se réjouit de cette nouvelle offre d’hébergement. Elle permettra selon lui de prolonger le séjour de certains des nombreux visiteurs qui fréquentent chaque année le parc national du Fjord-du-Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran Les silos comprennent une petite cuisine, un salon, une salle de bain ainsi que deux lits doubles sur une mezzanine. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Vous savez que le parc du Fjord-du-Saguenay, c'est un moteur économique très important. À Rivière-Éternité, on a beaucoup de touristes, mais on n'avait pas d'hébergement, les gens partent, ils vont s’héberger à La Baie, ils vont vers L’Anse-Saint-Jean, ils vont un petit peu partout sauf à Rivière-Éternité. Là, on va avoir des sites pour héberger ces gens-là pour qu’ils demeurent un petit peu plus longtemps dans nos municipalités , a mentionné le maire.

Un autre projet d’hébergement devrait d’ailleurs voir le jour à Rivière-Éternité prochainement, a avancé le maire, sans en dire davantage.

Avec des informations de Simon Roy-Martel