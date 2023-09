Bientôt un nouveau campus pour la Polytechnique de la Saskatchewan à Saskatoon

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé, mercredi, une contribution de 200 millions de dollars pour la construction d’un nouveau campus à Saskatoon au profit de la Polytechnique de la Saskatchewan. Ce nouveau parc d'infrastructures sera situé à l'intérieur de l'Université de la Saskatchewan.

Selon la province, ce complexe revitalisé offrira aux étudiants un apprentissage moderne et riche en technologies et de plus grandes possibilités de recherche appliquée et d'investissement.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Gordon Wyant, a indiqué que ce projet visionnaire attirera davantage d'étudiants.

Cela aidera à préparer davantage de diplômés prêts à l'emploi, capables de soutenir des services publics essentiels comme les soins de santé et de contribuer à l'économie forte et en croissance et à la prospérité à long terme de la Saskatchewan , affirme Gordon Wyant.

Le président-directeur général de la Polytechnique de la Saskatchewan, Larry Rosia, a indiqué qu'il s'agissait d'un grand jour pour son établissement et pour la Saskatchewan.

Un nouveau campus de la Polytechnique de la Saskatchewan à Saskatoon est une occasion unique de créer un environnement d'apprentissage moderne du 21e siècle qui fournit une main-d'œuvre experte aux industries existantes et émergentes , explique Larry Rosia.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de la Polytechnique de la Saskatchewan, Larry Rosia, souligne un grand jour pour son établissement et pour la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Ce campus devrait accueillir 40 % d’étudiants en plus. Des étudiants qui pourront combler en partie la pénurie de main-d'œuvre, ajoute Larry Rosia.

Cela augmentera la capacité des programmes et créera un vivier de talents qualifiés pour contribuer à la croissance de l'économie et accroître notre compétitivité en attirant des investissements en Saskatchewan et au Canada , précise Larry Rosia.

De son côté, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, espère que cet investissement contribuera à augmenter les inscriptions à la Polytechnique de la Saskatchewan, à Saskatoon.

Nous avons besoin de jeunes gens instruits dans notre main-d'œuvre. Nous avons besoin de ces jeunes dans nos communautés de la Saskatchewan qui s'installent, élèvent leur famille et mettent en pratique leur savoir-faire , indique Scott Moe.

Avec ce projet, les 13 bâtiments de la Polytechnique de la Saskatchewan, dispersés dans toute la ville, seront tous regroupés au campus universitaire de Saskatchewan.

Ce qui réjouit le président de l'Université de la Saskatchewan, Peter Stoicheff. Cette ambitieuse initiative de regroupement offre un nouveau siège à la Polytechnique de la Saskatchewan et, ce faisant, renforcera le corridor d'innovation en pleine croissance de la ville en augmentant le potentiel de collaboration visionnaire entre les deux institutions d’enseignement , se réjouit de son côté, Peter Stoicheff.

Le campus actuel qui existe depuis 60 ans ne répond pas à tous les besoins, croit le président-directeur général de Polytechnique de la Saskatchewan, Larry Rosia. Toutefois, il ajoute qu’ il va falloir attendre environ 5 ans avant l'ouverture du nouveau campus.

Le devis des coûts de construction est encore à établir, mais Larry Rosia pense que le nouveau campus coûtera 500 millions de dollars. En plus de l’aide de la province, Ottawa sera aussi sollicité pour contribuer au financement.

Avec les informations de Will McLernon et Pier-Olivier Nadeau