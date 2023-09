Desjardins : déménagement et moins d’employés pour le centre de services du Bas-Saguenay

Le seul centre de services de Desjardins dans le Bas-Saguenay ne fermera pas, mais il déménagera ailleurs à L’Anse-Saint-Jean à compter du 3 novembre et passera à un employé à temps plein plutôt que les neuf qui y étaient rattachés.

C’est ce qu’a confirmé mercredi Patrice Vachon, directeur des communications et stratégies d’affaires pour les Caisses Desjardins du Saguenay.

Il y a actuellement neuf personnes qui sont rattachées au centre de services du Bas-Saguenay. Avec la relocalisation qui va se produire le 2 avec la réouverture le 3, il va y avoir une personne qui va être dorénavant rattachée à temps plein à ce nouveau centre. Dans les neuf personnes, il y a des conseillers qui demeurent conseillers qui vont offrir des conseils financiers des fois en mode virtuel, des fois en mode physique, même au centre de services , a élaboré Patrice Vachon, ajoutant qu’une personne prend sa retraite alors qu’une autre a été transférée à La Baie.

Le centre de services de la Caisse Desjardins de La Baie-Bas-Saguenay sera situé dans des nouveaux locaux fraîchement rénovés dans le même bâtiment que le Marché Bonichoix, donc directement sur la route 170.

Il va y avoir un guichet automatique pleins services qu'on appelle, qui va être disponible 24 heures sur 24, puis il va y avoir aussi une ressource attachée à ce centre de services qui va être là pour faire des ouvertures de compte, pour accompagner les membres dans ce qu'on appelle les services courants. Il y aura un dépôt à toute heure et il y aura également des casiers à monnaie , a poursuivi Patrice Vachon.

Ce choix fait suite au changement d’habitudes des usagers, qui se tournent de plus en plus vers les services par Internet et qui se rendent de moins en moins au centre de services.

Des utilisateurs appelés

Une rumeur circulait depuis quelques jours à l'effet que le seul centre de services encore ouvert dans ce secteur, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, fermerait tout simplement ses portes.

Il y a vraiment une désinformation, malheureusement, qui a eu cours et on tient vraiment à rassurer comme on le fait d'ailleurs, parce qu'on a privilégié au cours des dernières heures d'appeler 54 de nos membres que l'on appelle des membres exclusifs, c'est-à-dire des grands utilisateurs du centre qui font à peu près six transactions et plus par mois. Donc on a appelé ces personnes-là pour les informer qu'à compter du 3 novembre elles allaient devoir maintenant aller au 160 route 170 , a-t-il mentionné.

Patrice Vachon a ajouté que la possibilité de faire un dépôt à toute heure du jour sera un plus pour les commerçants, tout comme le nouveau lieu qui ne nécessitera pas d’entrer vers le cœur du village.

Le centre actuel, ouvert pour encore un mois et demi, offrait le service de caissiers de 10 h à 15 h les lundi, mardi, mercredi et vendredi ainsi que de 10 h à 16 h le jeudi.

Avec les informations d'Andréanne Larouche