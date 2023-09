L'entreprise Geosapiens, qui travaille avec plusieurs municipalités du Québec, a annoncé le dévoilement de « la première cartographie complète des inondations au Québec », une plateforme web qui permet de déterminer les zones à risque d'inondation fluviale et côtière.

Geosapiens, une entreprise fondée par une équipe de recherche de l'Institut national de la recherche scientifique, dit avoir créé la modélisation des inondations fluviales la plus exhaustive à ce jour .

Cet outil couvre toutes les rivières et tous les ruisseaux de la province et propose un niveau de précision sans précédent pour une telle cartographie à grande échelle , selon le président-directeur général (PDG) de Geosapiens, Hachem Agili.

Les modèles élaborés par Geosapiens pour surveiller les risques d'inondation sont déjà utilisés par plusieurs municipalités.

Publicité

On travaille avec les villes de Rigaud, de Pointe-Fortune, de Notre-Dame-des-Prairies, de Saint-André-d'Argenteuil, et on a présentement un projet avec la Ville de Gatineau aussi , a expliqué Hachem Agili à La Presse canadienne.

Les produits de cette entreprise sont également utilisés par des assureurs et par le secteur de l'immobilier afin de mieux évaluer le risque d'inondation à des fins de planification et de communication des risques.

La nouvelle cartographie – ou la nouvelle plateforme web présentée mercredi – intègre les données les plus à jour, notamment les données topographiques et climatiques ainsi que celles liées à l'occupation du territoire .

Par exemple, si, au printemps, la neige qui fond sur une montagne, combinée à des pluies répétées, fait en sorte que le sol déjà gorgé d'eau dans un secteur résidentiel ne peut plus en absorber, la plateforme web de Geosapiens intégrera rapidement ces informations.

L'outil est alimenté par un modèle hydrologique de pointe qui évalue la probabilité d'inondation pour tous les bassins versants du Québec , a ajouté M. Agili.

La cartographie proposée par Geosapiens contient également une modélisation pour les inondations côtières, souvent causées par les tempêtes de vent.

Combler un besoin

Geosapiens souligne que la nouvelle plateforme répond à un grand besoin, car actuellement, les données concernant les zones inondables au Québec sont incomplètes et souvent désuètes.

Publicité

On aide les municipalités à mieux gérer et à mieux connaître le risque d'inondation parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin et un vrai manque de disponibilité des données, surtout pour des secteurs qui ne sont pas couverts par le gouvernement ou pour des secteurs où les données ne sont pas à jour. Il y a des données qui datent des années 1980 et même des années 1970 , a expliqué le PDG de Geosapiens.

Dans le dernier bilan du Plan de protection du territoire face aux inondations, le gouvernement du Québec souligne que des lacunes ont en effet été mises au jour à la suite des inondations de 2017 et de 2019, notamment l' absence de données de caractérisation des zones inondables dans certains secteurs, [des] cartes ne reflétant pas la réalité du terrain ni les effets des changements climatiques [ainsi que l']application déficiente de la réglementation en vigueur .

L'équipe de Hachem Agili travaille pour que le gouvernement du Québec utilise les modélisations qu'elle conçoit.

C'est un de nos objectifs, que le gouvernement du Québec utilise nos modèles, mais il y a une certaine complexité. On cherche à se positionner par rapport aux autres initiatives gouvernementales parce qu'il y a plusieurs projets qui sont menés par Québec justement pour produire une cartographie pour toute la province, donc on essaie de s'intégrer dans ces projets , a résumé Hachem Agili.