L’industrie du cinéma se porte bien dans le Nord de l’Ontario

Alors que Cinéfest se tient à Sudbury, des experts sont rassemblés dans la ville du nickel pour le Sommet cinéma 2023, qui porte la production cinématographique dans le Nord de l’Ontario, constatent que l'industrie en bonne santé dans la région.

Au cours de la dernière décennie, les productions qui s’installent dans le Nord de l’Ontario sont à la hausse.

Si on regarde le Nord de l’Ontario, on voit une croissance constante d’année en année , note Devin Mahesh, directeur du développement pour l’organisme Industries culturelles Ontario Nord, qui organise le sommet et qui chapeaute aussi le Cinéfest.

M. Mahesh explique que la variété des paysages que l’on peut retrouver dans le Nord de l’Ontario a contribué à la popularité de la région chez les producteurs de cinéma.

Devin Mahesh, directeur du développement pour l'organisme Industries culturelles Ontario Nord

Selon Emily Trottier, agente de développement commercial pour la Ville du Grand Sudbury, l’industrie cinématographique a été priorisée par le conseil municipal ainsi que par les différentes agences de développement économique du Nord de l’Ontario.

Dans la dernière décennie, le Grand Sudbury a accueilli près de 170 productions , explique-t-elle.

C’est un testament à notre excellent service à la clientèle, nos lieux étonnants et au fait que l’on reconnaît l’impact économique de cette industrie

Place aux productions locales

Le Cinéfest existe depuis maintenant plus de 30 ans, mais les productions locales prennent de plus en plus de place dans sa programmation, au grand plaisir des cinéphiles de la région.

Si auparavant, la programmation locale se résumait à quelques courts-métrages, le festival peut maintenant se vanter de présenter une dizaine de productions tournées dans le Nord de l’Ontario, selon Michael Scherzinger, directeur de Cinéfest.

Je crois que c’est notre meilleure programmation de longs-métrages du Nord dans l’histoire du festival.

Le film Fitting In, tourné à Sudbury et qui a été présenté cette semaine au Cinéfest, était de la programmation du Festival international du film de Toronto (TIFF) plus tôt en septembre.

Il sera aussi projeté plus tard en septembre au Festival du film de Calgary.

Michael Scherzinger souligne que le public est au rendez-vous pour les productions locales. Il donne l’exemple du film Warrior Strong, tourné à Sault-Sainte-Marie. Les gens sont venus en masse du Sault pour voir le film. Chaque film du Nord que l’on présente, les gens se pointent en grand nombre

Un sommet optimiste

Parmi les sujets discutés dans le cadre de ce sommet : les difficultés de tourner dans le Nord, les impacts environnementaux des productions, l'avenir de la distribution et le développement de public pour les productions canadiennes.

Le tout, dans un optimisme palpable, alors que les participants s’échangent des idées de projets et partagent leurs récents exploits entre deux panels.

La grève des scénaristes aux États-Unis, ne les décourage pas. Si l’on regarde le côté positif [du conflit de travail], c’est une opportunité pour les productions indépendantes canadiennes d’avoir davantage de visibilité , explique Devin Mahesh.

D’ailleurs, des productions canadiennes sont en ce moment en tournage dans la région de Sudbury, selon Emily Trottier.

Les gens nous appellent pour savoir ce qu’ils peuvent venir filmer à Sudbury.