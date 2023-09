Des dents de dragons pour faire ralentir les voitures à Québec

Sur la chaussée de deux rues de Québec, des triangles blancs ont fait leur apparition depuis quelques semaines. Ce sont des dents de dragon. Loin de mordre, elles visent plutôt à améliorer la sécurité routière.

C’est un test, c'est une première , explique Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec.

C'est un marquage au sol qui est fait pour aider à faire ralentir les véhicules , détaille-t-il.

Le nouveau concept est à l’essai sur l’avenue Notre-Dame, dans le quartier de l’aéroport, et sur la rue Saint-Félix, à Cap-Rouge.

On veut vraiment tester ces endroits-là. On va mettre des stèles de vitesse [...]. On va avoir les données, puis on va pouvoir voir l'effet que ça a , ajoute Lachance.

On ne sait pas encore si les « dents de dragon » vont avoir un effet sur les conducteurs.

Donner l'impression d'une voie plus étroite

Pierre-Luc Lachance explique que les triangles successifs peints de chaque côté de la voie cherchent à donner l’impression aux conducteurs que la voie rétrécit et donc à les faire ralentir.

Des aménagements similaires existent en Ontario et en Australie. En Espagne, les autorités en sont à la phase de tests et les dents de dragon pourraient un jour s’étendre à d’autres pays de l'Union européenne.

Pour Michèle St-Jacques, professeure en génie de la construction à l’École de technologie supérieure (ÉTS), le concept mérite d’être testé ici : c'est original, parce que ça ne coûte pas trop cher à faire .

Un nouveau marquage au sol dans deux rues à Québec pour inciter les usagers de la route à ralentir.

Celle qui a étudié le marquage de routes dans plus d’une dizaine de pays croit qu’ en principe, les conducteurs devraient comprendre qu'ils devraient circuler sur la partie noire et non la partie en marquage .

Mais est-ce que ça va fonctionner? Ça reste à voir , ajoute-t-elle.

Radio-Canada a constaté que, sur le terrain et sur Facebook, les citoyens sont nombreux à se questionner sur les triangles blancs depuis leur apparition.

Lors du passage de Radio-Canada sur les rues en question, les conducteurs étaient nombreux à empiéter sur les triangles, sans ralentir.

Des radars photo pour faire ralentir

Michèle St-Jacques espère que les dents de dragons seront efficaces. Elle estime toutefois que la véritable solution est ailleurs.

On a fait une étude récemment qui démontre que 85 % des Québécois sont en faveur des radars photo et que ce pourcentage-là est encore plus élevé dans les zones scolaires et à proximité des chantiers , explique la professeure.