Un spectacle de drag qui devait se dérouler samedi au centre communautaire de Balmoral, dans le village de Bois-Joli au Nouveau-Brunswick, est annulé à cause de menaces décrites comme « violentes » et « homophobes ».

Selon le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, la décision a été prise conjointement par le village et par Fierté Restigouche, qui organisait l’événement.

On l'a prise ensemble pour le bien-être de chacun et chacune , a dit le maire dans une entrevue, mercredi. On l'a annulé spécifiquement pour la sécurité des personnes .

Depuis le début de la semaine, les organisateurs du spectacle étaient ciblés par des menaces.

Des menaces homophobes , selon Mario Pelletier. Des menaces violentes [...], haineuses et méchantes . Le maire a déclaré que cela n’avait pas sa place à Bois-Joli.

D’après Ricky Albert, l’un des artistes qui devaient monter sur scène, les opposants au spectacle étaient offensés qu’il soit ouvert aux personnes de 16 ans et plus, plutôt que 19 ans et plus.

Au début de la semaine, on a vu des publications sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, dénonçant notre spectacle de drag qu'on avait à Balmoral , a expliqué Ricky Albert, mercredi. Il y avait beaucoup de menaces. Des menaces de violence, des menaces de mort.

Il y a certaines personnes qui ont dit : on va apporter un shotgun. Il y a quelqu'un qui a dit : on va même les enterrer sans témoins.

[Des menaces] incluant que les gens allaient venir avec des fusils, qu'on devrait tous être enterrés. On n'était juste pas les bienvenus dans leur région, et ça, c'était clair et précis , a expliqué un autre artiste, Josh Vautour, dans une entrevue, mercredi.

Sentiment de les avoir laissé gagner

Les deux artistes avaient des sentiments partagés et ont constaté que les personnes qui les ont menacés célébraient sur Internet l’annulation de l’événement.

Ricky Albert en entrevue, mercredi. Photo : Radio-Canada

C'est un couteau à double tranchant , dit Ricky Albert. On comprend que c'est pour notre sécurité, mais c'est aussi un petit peu laisser les personnes négatives gagner .

L'artiste dit n'avoir jamais personnellement vu autant d'hostilité envers un événement de ce genre. Certains sont nommés et directement ciblés par les commentaires haineux.

Il ajoute que les manifestations de groupes hostiles aux droits de la communauté LGBTQ organisées un peu partout au Canada mercredi rendre la situation encore plus difficile.

Avec la marche aujourd'hui, il y'a beaucoup de choses qui se passent. La communauté, en ce moment, se fait attaquer. [...] On ne blesse pas personne. On veut juste être nous-mêmes. On veut juste avoir l'opportunité d'être nous-mêmes, c'est tout.

Josh Vautour dénonce une campagne de désinformation qui cible les personnes LGBTQ en s’acharnant sur le drag. Il y a beaucoup de haine .

On n'essaie pas de voler les enfants. On n'essaie pas de groomer les enfants. On essaie juste de faire en sorte que tout le monde soit dans un espace sécuritaire. On essaie juste de faire en sorte que tout le monde puisse grandir avec un [environnement qui les soutient] et on essaie juste de faire en sorte que tout le monde soit aimé , déclare Ricky Albert.

Joshua Vautour en entrevue à Dieppe au printemps 2022. Photo : Radio-Canada

On ne veut pas que personne se blesse, on veut juste avoir l'opportunité de partager [...] avec les gens qui le supportent, qui veulent se joindre à nous , mentionne Josh Vautour.

Ce dernier avouait être démoralisé mercredi après-midi. C'est comme si qu'on les laisse gagner, mais on continue à dire qu'on n'a pas fini de se battre .

Je sais qu'on va gagner cette bataille-là en continuant d'être ce qu'on est et en continuant de s'exprimer , promet Ricky Albert.

Avec des renseignements de Mariève Bégin