Les Anticostiens s'apprêtent à entrer dans une nouvelle ère. À la suite de l’annonce de l’entrée d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réflexion est entamée pour les étapes à venir.

L’ UNESCO encourage les pays à mettre en place un volet scientifique et un volet éducatif auprès de leur population.

Sur la péninsule Gaspésienne, le Parc national de Miguasha jouit du même honneur. Il a lui aussi été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’ UNESCO en 1999 pour son site fossilifère.

Selon le responsable de la conservation et de l’éducation du parc, Olivier Matton, la mise en place des recommandations de l' UNESCO se fera sur plusieurs années. Quand on a un site aussi exceptionnel, il faut en assurer l’étude pour mieux comprendre ce que ces millions de fossiles peuvent nous apprendre sur un pan de l’histoire de la vie. Il faut avoir sur place des installations qui vont assurer le bon suivi de ces spécimens , indique-t-il.

Olivier Matton considère que la réputation scientifique de l’île d’Anticosti n’est plus à faire, le site étant déjà bien connu à l'international.

Le parc national de Miguasha retrace l'époque où les poissons régnaient sur le monde. (Photo d'archives)

Se préparer à accueillir les touristes en grand nombre

En face de l’île, le Port de Havre-Saint-Pierre espère que la reconnaissance du site comme patrimoine mondial de l’ UNESCO sera profitable au projet de desserte maritime reliant l’île et les deux berges.

L’administration du port, avec l’appui de la MRC de la Minganie, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d’implanter une navette fluviale entre la Côte-Nord et la Gaspésie, via Anticosti.

Le projet a été déposé en 2022.

« C'est la meilleure nouvelle qu'on ne pouvait pas avoir! » pense la directrice générale du port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault. (Photo d'archives)

La directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault , croit que le projet est plus vivant que jamais.

Au niveau de la clientèle touristique internationale, je crois qu’on peut présager une augmentation. Même au niveau du Québec, c’est tellement une fierté d’avoir un nouveau site de l’ UNESCO que les gens vont définitivement vouloir aller le visiter. Offrir un service de traversier qui soit constant et régulier, ça devient essentiel , affirme Odessa Thériault.

Sur l’île, l’arrivée de nouveaux visiteurs partageant les mêmes valeurs environnementales que les insulaires sera la bienvenue, mais nécessite des ajustements qui prendront plusieurs années : trois à cinq ans, selon la mairesse Hélène Boulanger.

La mairesse dresse la liste des besoins : un service aérien amélioré, l’accès à l’eau potable, un hôtel pouvant accueillir les touristes, des unités d’hébergement, etc.

Les strates des falaises racontent l'histoire de la première extinction de masse survenue il y a 444 millions d'années. (Photo d'archives)

Le caractère insulaire et les limites de la zone urbaine rendent cependant impossible un développement instantané, selon elle.

C’est pourquoi elle demande de faire preuve de patience. Si on a le temps de mettre les choses en place, on va le faire, mais c’est moins simple que ça en a l’air.

Tel qu'on peut le constater en observant les strates des falaises et les fossiles conservés sur l'île, entrer dans une nouvelle ère demande du temps.

