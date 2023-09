Itinérance à Moncton : le centre d’accueil hivernal devrait ouvrir plus tôt cette année

Un centre d’accueil hivernal pour les personnes sans-abri devrait ouvrir ses portes dans les prochaines semaines à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Tout porte à croire que l’on n’assistera pas à une course contre la montre – et contre le froid – cette année.

En novembre 2022, la crise de l’itinérance et le manque de ressources ont occupé beaucoup de place à Moncton. Des intervenants sociaux ont sonné l’alarme, tandis que la mairesse a monté le ton et exhorté le gouvernement provincial à agir rapidement.

Ce n’est finalement que le 19 décembre 2022, après des travaux faits à la hâte, qu’un refuge d’urgence financé par le gouvernement provincial a ouvert ses portes.

Ouvrir en mode plein écran Jill Green en mêlée de presse, le 18 septembre 2023 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Cette année, les choses sont différentes, assure la ministre du Développement social, Jill Green.

Les préparatifs sont plus avancés qu’à pareille date l’année dernière. Nous avons appris des leçons. Chaque année, nous avons fait face à des défis et nous avons appris afin de nous améliorer. Cette année, ça se passe mieux.

En mêlée de presse lundi, la ministre a indiqué que des centres d’accueil hivernaux – où les itinérants peuvent se réchauffer et avoir accès à des services – ouvriront leurs portes à Moncton, Saint-Jean et Fredericton prochainement.

À Moncton, ce centre se trouvera dans le Club des Lions de la rue St. George, où était le refuge d’urgence hivernal l'hiver dernier.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses personnes en situation d'itinérance dorment ici et là dans le centre-ville de Moncton. On voit ici un campement situé à l'arrière d'un presbytère vacant. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’objectif est que ces centres de réchauffement et de services ouvrent leurs portes en octobre, pour que l’on ne se démène pas lorsque la neige va arriver , affirme la ministre qui est entrée en poste en juin dernier.

Des rencontres devraient avoir lieu avec des intervenants des trois villes au cours des prochaines semaines afin de finaliser les détails des centres d’accueil hivernaux.

Les relations avec notre communauté se sont améliorées

La directrice des communications de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc, confirme que la dynamique a changé depuis l’année dernière et que le gouvernement provincial semble mieux comprendre la situation.

Les relations avec notre communauté se sont améliorées également. Et on sent vraiment un engagement de la part du ministère du Développement social d’améliorer la situation pour l’hiver qui s’en vient , a-t-elle dit en entrevue.

Ouvrir en mode plein écran La directrice des communications de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc, affirme que les relations avec le gouvernement provincial dans le dossier de l'itinérance se sont améliorées. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La Ville de Moncton – qui est propriétaire du Club des Lions de la rue St. George – attend actuellement que le gouvernement provincial choisisse un fournisseur de services pour le centre d’accueil hivernal.

On nous dit qu’on va avoir les résultats de cette demande de propositions-là possiblement la semaine prochaine. Donc ça augure bien jusqu’à date pour l’arrivée de l’hiver , a affirmé Isabelle LeBlanc.

Ouvrir en mode plein écran La ministre du Développement social, Jill Green (à gauche) discute avec la mairesse de Fredericton, Kate Rogers, lors d'une annonce, lundi dans la capitale provinciale. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le son de cloche est le même à Fredericton. La mairesse, Kate Rogers, confirme que la planification en vue de l’hiver a débuté beaucoup plus tôt et que le gouvernement provincial est plus proactif que l’année dernière.

C’est vraiment différent de ce que l’on a vécu depuis que je suis impliquée. Et c’est vraiment merveilleux , a-t-elle affirmé en entrevue avec Radio-Canada Acadie.