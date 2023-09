Manifestations à Sudbury concernant l’enseignement de l’identité de genre

Un petit groupe s'est rassemblé mercredi près de l’hôtel de ville du Grand Sudbury pour dénoncer l'enseignement de l’orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles.

À quelques pas, de nombreux membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés soulignaient l'importance d'enseigner ces notions, comme on pouvait le lire sur leurs pancartes.

Des discours et des slogans ont été scandés dans le calme. La police surveillait ce qui s’y passait, à l’écart.

On est ici pour protéger les droits des parents envers leurs enfants et dénoncer les [politiques concernant] l'éducation que nos enfants sont en train de recevoir. On n'est pas d'accord avec certains règlements , a déclaré Chris Ayotte, un des manifestants.

Chris Ayotte, un des parents qui sont contre des politiques concernant l'enseignement de l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles.

Pour lui, un enfant devrait être épargné de ces enseignements.

Laissez les enfants [grandir] de leur façon jusqu’à 18 ans; après ils peuvent faire leur choix.

Plusieurs recherches ont démontré l'importance de l'enseignement de l'identité de genre. Selon Kathleen Ethier, la directrice de la division de la santé des jeunes et à l'école des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, aux États-Unis, inclure le respect des orientations sexuelles et de l'identité de genre dans les programmes scolaires crée des environnements plus sains pour l'ensemble des élèves. D'autres recherches, dont une menée par Diana M. Tordoff publiée en 2022, soulignent que d'avoir accès des services de soutien pour l'affirmation de genre améliorait la santé mentale des jeunes transgenres.

Chris Ayotte a souligné que le but de la manifestation n’est pas de s’attaquer aux membres de la communauté LGBTQ.

Avec les gays, les lesbiennes, je n’ai pas de trouble. On est venu juste pour l’affaire de la sécurité des enfants , a-t-il dit.

Apprendre tôt l’identité de genre est bénéfique

Alex Tétreault, un artiste et activiste queer de la région, répond aux manifestants contre l'éducation de l'identité de genre qu'il ne faut pas attendre l'âge adulte pour bien connaître les réalités de la communauté LGBTQ+.

Le plus tôt que tu l'apprends, le plutôt que tu découvres la réalité du monde, que tu comprends que la société est plus complexe , affirme-t-il.

Ceux qui soutiennent le programme d'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles étaient aussi présents au lieu de la manifestation.

Il fait savoir que si on réussit à créer à l’école un environnement plus ouvert, plus accueillant, et plus sensible aux enjeux queers, les jeunes sont beaucoup plus contents et sont moins à risque de tenter de s'enlever la vie .

Alex Tétreault ajoute que les enfants ont droit à une vie privée.

Les parents doivent réaliser que les enfants ne sont pas leur propriété, que les enfants ont aussi le droit de décider qui ils veulent être, comment ils veulent vivre leur vie , déclare Alex Tétreault.

La manifestation s’est poursuivie dans certaines rues du centre-ville, en début d'après-midi.

Des manifestations similaires se sont déroulées dans plusieurs villes du Canada. Des organisateurs à Sudbury disent qu’ils vont continuer la lutte jusqu'à ce que leur voix soit entendue.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau et d'Orphée Moussongo