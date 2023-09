Plus des deux tiers des professionnels de la santé au Québec estiment que les soins qu'ils prodiguent aux patients ne sont pas conformes aux standards en raison de la surcharge de travail, selon un sondage.

Il ne faut pas être malade ces temps-ci, je ne vous le recommande pas . Le président d’Action Santé Outaouais, Denis Marcheterre, préfère ironiser sur l’état du réseau de santé du Québec alors qu’un sondage réalisé pour la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) révèle des données alarmantes.

Sur près de 10 000 soignants sondés en juin dernier, 83 % des répondants affirment que la surcharge de travail les empêche de fournir des soins adéquats.

En Outaouais, la situation n’est pas meilleure. Seulement 31 % des répondants estiment être en mesure de répondre aux demandes d'assistance dans les 5 minutes.

Par ailleurs, plus de la moitié avouent ne pas être capables d‘administrer les médicaments au besoin quelques minutes après la demande du patient. Ainsi, cela peut mener à des délais avant que la douleur des patients ne puisse être soulagée.

Enfin, près de la moitié des soignants sondés en Outaouais estiment être incapables de surveiller adéquatement l'état de santé des patients ou prendre leurs signes vitaux à la fréquence prévue en raison de la surcharge de travail.

Ces données n’étonnent pas Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO) qui déplore que les soignants doivent faire des choix dans les soins fournis en raison de la surcharge de travail.

Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais

On n’est aucunement surpris. C'est pour ça qu'on demande les ratios sécuritaires , explique Mme D'Auteuil. Il y a des soins, malheureusement, qui doivent être priorisés donc, ça crée de la frustration chez les professionnels en soins de ne pas pouvoir donner 100 % des soins qui sont censés être donnés selon les standards.

Ça crée une frustration chez les professionnels en soins parce qu'ils n’ont pas le sentiment d'accomplissement, parce que c'est comme un travail à la chaîne. Ils doivent produire, produire, produire, peu importe la qualité.

Cette situation crée aussi de l’inquiétude chez les soignants qui craignent de mal diagnostiquer un patient et ainsi perdre leur licence comme l’explique la présidente du SPSO .

Est-ce qu'à un moment donné je vais passer à côté de quelque chose, parce que je suis tellement pressée de donner mes soins, et que c'est ma licence qui va être en jeu? , se demande Karine D'Auteuil.

Le président d’Action Santé Outaouais craint aussi que cette situation ne mène à la longue à des erreurs médicales.

Le risque d'erreur médical, de la part des médecins ou des infirmières, ça fait peur et c'est arrivé et ça risque d'arriver encore , souligne Denis Marcheterre. On ne peut pas accepter ça là, [Il] faut s'asseoir, puis commencer à se poser des questions pour commencer à trouver des solutions.

Diminuer la charge de travail

Parmi les solutions, la présidente du SPSO , Karine D'Auteuil croit qu’il est essentiel d’alléger la charge de travail des soignants alors que certains d’entre eux doivent faire du temps supplémentaire obligatoire en raison du manque de personnel.

Un problème que tente de résoudre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Nous sommes pleinement conscients de la charge de travail considérable qui incombe à nos infirmiers et infirmières, et nous nous investissons activement dans l'élaboration de stratégies visant à les soutenir dans leur travail, notamment en intensifiant nos initiatives de recrutement, en innovant au niveau de la gestion des horaires et en faisant preuve de flexibilité lorsque c'est possible , a indiqué le CISSS de l’Outaouais dans une déclaration écrite.

Cette surcharge de travail pousse d’ailleurs de nombreux travailleurs de la santé, soit 42 % des répondants, à quitter la profession selon le sondage.

Cette dernière donnée devrait encourager le gouvernement à mettre quelque chose de décent sur la table selon la présidente du SPSO alors que le syndicat est en renégociation des conventions collectives.

Denis Marcheterre appelle quant à lui à un changement radical du réseau de santé. Ça va prendre un bon chamboulement culturel et un bon changement de culture corporative, autant dans la bureaucratie du système de santé que chez les politiciens pour que ça finisse par fonctionner , soupire-t-il.

Méthodologie Le sondage a été mené par la firme SOM auprès de 9663 répondantes, entre le 5 et le 23 juin 2023. Il s’agit d’une présentation d’un instant, du dernier quart de travail complété par les répondantes. La marge d’erreur est de 0,9 %, avec un taux de confiance de 95 %.

Avec les informations de Laurie Trudel