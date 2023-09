Plus de la moitié des personnes seules vivent dans la pauvreté

Plus de la moitié des personnes seules de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord vivent dans la pauvreté, selon une étude de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS).

Cette étude a permis de calculer le revenu viable hors des grands centres, alors que dans ses précédents rapports, l’ IRIS se concentrait justement sur des villes telles que Montréal, Sherbrooke, Québec ou encore Sept-Îles.

Le revenu viable est un indicateur qui évalue ce qu’il en coûte pour se procurer un panier de biens et services qui permet de sortir de la pauvreté.

C’est un revenu qui permet de vivre une vie simple, mais décente , explique l’auteur de l’étude, le chercheur Guillaume Tremblay-Boily.

L'étude s'est notamment intéressée à plusieurs municipalités de la Côte-Nord, de la Montérégie et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Par exemple, le revenu viable pour une personne seule est de 37 785 $ par an à Matapédia et de 40 134 $ aux Îles-de-la-Madeleine.

Or, la moitié des adultes entre 25 et 64 ans gagnent moins de 35 700 $ dans la MRC d'Avignon et moins de 37 649 $ aux Îles-de-la-Madeleine, selon des données de l'Institut de la Statistique du Québec citées dans le rapport, ce qui se situe donc en dessous du revenu viable.

Ce revenu plancher augmente dans les municipalités rurales et éloignées, et à quelques exceptions près, ce sont les communautés dévitalisées qui ont le revenu viable le plus élevé.

Une des principales conclusions, c’est que ça coûte plus cher de vivre dignement en dehors des grands centres. C’est en grande partie à cause des distances, qui ont un impact sur le coût du panier d’épicerie, mais aussi sur le coût des déplacements quotidiens , détaille Guillaume Tremblay-Boily.

Le chercheur note que le revenu médian dans les communautés gaspésiennes est plus faible que dans les grands centres, ce qui contribue au fait que le revenu viable est encore plus difficile à atteindre dans la région.

Non seulement le coût de la vie est plus élevé, mais en plus les gens ont des revenus plus bas , résume-t-il.

Des données locales pour éviter le mur-à-mur

Les conclusions du rapport viennent confirmer le constat que font plusieurs organismes communautaires sur le terrain.

Selon ceux consultés, les données du rapport représentent un outil qui va être très important pour les représentations que mènent les organismes communautaires auprès des élus, alors que Québec est en train de préparer un nouveau plan de lutte contre la pauvreté.

La porte-parole du Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté, Louise Gallien, croit que ces données fournissent un argument pour faire en sorte que les différentes mesures de lutte contre la pauvreté soient plus adaptées à la situation locale.

Ouvrir en mode plein écran Le Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté a manifesté en mars devant le bureau de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin. Photo : Gracieuseté : Droit Devant (Louise Gallien)

Celle qui est aussi coordonnatrice de Droits Devant, un organisme de défense des droits des prestataires de l’aide sociale, prend l’exemple des prestations que reçoivent les membres de son organisme.

En Gaspésie, notre revenu viable pour sortir de la pauvreté est plus élevé que celui dans les grandes villes. Les personnes qui reçoivent des prestations d’assistance sociale en Gaspésie se retrouvent encore plus pénalisées que celles des grandes villes , explique-t-elle.

Vivre dignement avec ces chèques, c’est mission quasi impossible.

Sur la Côte-Nord, Frédéric Boudreault, coordonnateur de l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord (APIC), constate aussi que les mesures gouvernementales ne sont pas adaptées à toutes les réalités de la région.

Il aimerait donc que les gouvernements mettent en place des mesures plus spécifiques pour les municipalités qui ont un revenu viable plus élevé.

Ce n’est pas ce qu’on voit dans les mesures actuellement. Au niveau gouvernemental, c’est du mur-à-mur à la grandeur du Québec, quand ce n’est pas à la grandeur du Canada , explique-t-il.

[Les données du rapport] représentent un outil qui va nous servir pour le futur, pour nos revendications en matière de lutte à la pauvreté.

Des solutions proposées

Le rapport de l' IRIS propose des solutions pour diminuer le revenu viable, le revenu nécessaire pour sortir de la pauvreté.

Il cite notamment l'amélioration du transport public, qui permet de réduire les frais de déplacement de la population, et l'amélioration de l'assurance-emploi, alors que la Gaspésie compte de nombreux emplois saisonniers.

Le retour du train en Gaspésie, par exemple, pourrait permettre de diminuer le revenu viable de certaines personnes, selon Guillaume Tremblay-Boily

Pour sa part, la directrice générale de l’ ACEF de la Péninsule note que ce sont d’ailleurs des thèmes très actuels.

En termes de transports, la Gaspésie est oubliée. Chaque année, on entend de mauvaises nouvelles. C’est de plus en plus difficile pour les gens d’avoir de se déplacer pour obtenir des services , explique-t-elle.

Elle rappelle aussi la suspension des activités de l’usine Marinard à Rivière-au-Renard, et des travailleurs qui n’ont pas réussi à se qualifier pour obtenir des prestations d’assurance-emploi.