La Maison des aînés et alternative de Roberval ouvre enfin ses portes

La première maison des aînés et alternative du Saguenay-Lac-Saint-Jean a ouvert ses portes à Roberval, mercredi, près d’un an après la date initialement prévue.

Pour l'instant, ce sont les 96 résidents du CHSLD de Roberval qui vont occuper les lieux.

Des adultes vivant avec un handicap devraient aussi habiter l'endroit d'ici la fin de l'année.

Le déménagement des usagers de ce nouveau bâtiment construit au coût de 77,5 millions de dollars a débuté mercredi et se terminera jeudi. Celui-ci devait initialement être accessible à l’automne 2022, mais des retards dans la construction combinés ensuite à des travaux de correction ont prolongé l’attente.

Pour Louis et Johanne Ouellet, la journée a été l’occasion de découvrir les nouveaux lieux en compagnie de leur mère de 94 ans qui vient de s’y installer. Ils sentent qu'elle sera bien ici.

Bien moi, j'ai été émue là, je n'arrête pas de brailler [...] Je trouve ça émouvant parce que j'ai travaillé dans le domaine et je trouve qu'elle est chanceuse. J'ai dit à maman : "T'as gagné à la loterie." Pour avoir une place ici, elle a gagné à la loterie , a lancé Johanne Ouellet.

Louis Ouellet et Johanne Ouellet apprécient les nouvelles installations pour leur mère. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Ces milieux de vie ont été pensés pour favoriser le bien-être des résidents, en s'éloignant du modèle des CHSLD . Les aires communes sont aussi plus présentes et les salles de repas sont plus conviviales. L'autre différence, c'est la présence plus soutenue qu'auront les aidants naturels auprès des résidents.

C'est excellent, c'est super. Des grandes chambres, un genre de salon aussi et puis il y a une cafétéria, une salle à manger puis en plus il y a un accès à une cour intérieure qui est très bien aménagée. C'est très, très beau , a souligné Louis Ouellet.

C'est vraiment des petites unités de vie qui ont été créées qui vont permettre de reproduire un petit peu un milieu de vie proche du milieu familial pour les résidents. Il y aura aura aussi une place qui est laissée aux proches aidants qui veulent s'impliquer aussi. Notamment, il va y avoir un appartement dans chaque maisonnée que les proches aidants vont pouvoir occuper , a ajouté la conseillère cadre en communication et relations médias au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Bradette.

Pour cette première journée, le CIUSSS a interdit l'accès aux médias à l'intérieur de ses installations de Roberval. Il a toutefois été précisé que les maisons des aînés étaient construites de manière similaire partout au Québec.

Les maisons des aînés sont divisées en unités qui accueillent une douzaine de personnes. À celle de Roberval, 120 places seront disponibles. Quatre-vingt-seize seront occupées par des aînés, les autres par des adultes à besoins particuliers.

Suffisamment de personnel

Le CIUSSS assure qu'il a réussi à trouver les 193 employés nécessaires au fonctionnement de la maison.

Comme c'est un transfert, on avait déjà une grande partie de la main-d'œuvre, dont on avait besoin, mais effectivement, on a aussi procédé à de nouvelles embauches pour venir combler l'ensemble des besoins qu'on avait. En changeant le concept, ça venait aussi demander plus de main-d'oeuvre , a reconnu Mme Bradette.

La nouvelle Maison des aînés de Roberval a été construite sur l'ancien site de l'immeuble du Claire-Fontaine. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Par ailleurs, la Maison des aînés qui sera située à Chicoutimi-Nord va ouvrir ses portes le 11 octobre alors que l’ouverture de celle d'Alma est prévue le 1er novembre.

D'après le reportage de Mireille Chayer