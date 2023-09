Le village de McBride, en C.-B., déclare l’état d’urgence local en raison de la sécheresse

L'état d'urgence local a été déclaré à McBride, un village situé à environ 200 kilomètres au sud-est de Prince George, en Colombie-Britannique, en raison de la sécheresse qui a des conséquences sur le système d’eau potable de la municipalité.

En raison du faible débit sans précédent du cours d’eau Dominion qui alimente le réseau d’eau municipal, il est interdit, depuis minuit mardi soir, d’utiliser l’eau pour le lavage des véhicules, de l'extérieur des bâtiments, des allées et des trottoirs, pour le remplissage des piscines, des jacuzzis, des étangs de jardin et des fontaines, pour l’irrigation au goutte-à-goutte et pour l’arrosage de la pelouse et du jardin.

Un communiqué faisant état des restrictions indique qu’elles sont nécessaires pour garantir un approvisionnement en eau adéquat pour la consommation, la protection contre les incendies et les services sanitaires .

Des bassins hydrographiques qui s'assèchent

La semaine dernière, la province a relevé le niveau de sécheresse du bassin hydrographique dans la Vallée Robson, où se trouve McBride, au niveau 5, le plus élevé du système de classification de la province. Ce niveau implique que des répercussions socioéconomiques ou sur les écosystèmes sont presque certaines.

Publicité

À l’heure actuelle, 28 des 34 bassins hydrographiques de la province se situent aux niveaux 4 ou 5 de sécheresse.

Tout au long de l'été, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma, ainsi que le ministre des Forêts, Bruce Ralston, ont exhorté les résidents de la Colombie-Britannique d’économiser l'eau.

Le 13 septembre, Bowinn Ma a annoncé que les conditions de sécheresse pourraient se prolonger jusqu’à l'automne pour certaines régions et que d’autres pourraient faire face à une sécheresse même cet hiver.

Mesures additionnelles nécessaires

À McBride, les habitants ont reçu en mai un avis de conservation de l'eau qui prévoyait des restrictions d'arrosage tout au long de l'année. Le 11 juillet, le village a demandé aux habitants d'adopter volontairement des mesures supplémentaires d'économie de l'eau en raison de l'aggravation de la situation.

Sur son site web, le village indique que ces mesures n'ont pas permis de réduire la consommation d'eau .

Publicité

Le village a déclaré que la fabrication de glace et d'autres utilisations de l'eau seront autorisées dans les centres communautaires et de loisirs, mais que des mesures sont prises par la municipalité et le district régional pour réduire la consommation d'eau dans ces installations.

L'état d'urgence local demeure en vigueur jusqu’au 25 septembre à minuit, à moins d’être levé avant cela par les autorités locales ou provinciales.

Avec des informations de Chad Pawson