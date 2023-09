Le créateur de Game of Thrones poursuit OpenAI pour violation du droit d’auteur 

George R.R. Martin, auteur de la saga Le trône de fer (A Song of Ice and Fire), compte parmi 17 auteurs et autrices qui ont déposé une poursuite contre OpenAI pour le « vol systématique à grande échelle » de leur œuvre.

Dans les documents déposés mardi devant une cour fédérale à New York, la partie plaignante allègue des violations flagrantes et préjudiciables de ses droits d’auteur de la part de ChatGPT, l’agent conversationnel créé par OpenAI.

La poursuite, qui a été mise sur pied par la Guilde des auteurs, compte aussi parmi son groupe Jodi Picoult, David Baldacci, Sylvia Day, Jonathan Franzen, Elin Hilderbrand et le populaire auteur de romans policiers John Grisham.

Il est impératif que nous mettions un frein à ce vol ou nous allons détruire notre incroyable culture littéraire, qui alimente plusieurs autres industries créatives aux États-Unis , a affirmé dans une déclaration la présidente de la Guilde des auteurs, Mary Rasenberger.

Les bons livres sont généralement écrits par des gens qui passent leur carrière et leur vie à apprendre et à perfectionner leur art. Pour préserver notre littérature, les auteurs et les autrices doivent avoir la capacité de contrôler comment leur œuvre est utilisée par l’IA générative.

La poursuite cite plusieurs recherches effectuées sur ChatGPT avec le nom des artistes, dont une impliquant George R.R. Martin. Ce dernier allègue que le programme a généré un antépisode détaillé du Trône de fer intitulé A Dawn of Direwolves, avec les mêmes personnages que dans les livres de George R.R. Martin.

Les relations de presse d’OpenAI n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire de l’Associated Press.

De plus en plus de poursuites impliquant l’IA

Plus tôt ce mois-ci, une poignée d’auteurs et d'autrices ont déposé une poursuite contre OpenAI à San Francisco pour une violation claire de la propriété intellectuelle .

Au mois d’août, OpenAI a demandé à un juge fédéral de Californie de rejeter deux plaintes similaires, l’une impliquant l’humoriste Sarah Silverman et l’autre, l’auteur Paul Tremblay.

Dans un document déposé à la cour, l’entreprise a affirmé que les plaintes avaient mal interprété l’étendue de la protection offerte par le droit d’auteur, en omettant de tenir compte de ses limites et de ses exceptions, qui laissent de la place aux innovations comme les grands modèles de langage , ou large learning models (LLM), comme ChatGPT.

Les inquiétudes des écrivains et écrivaines ont poussé Amazon à changer sa politique sur les livres électroniques. Le géant demande maintenant aux plumes qui souhaitent publier par l’entremise de leur programme Kindle Direct d’avertir Amazon en avance si elles prévoient utiliser du matériel généré par IA.

Amazon limite aussi les auteurs et les autrices à trois ouvrages autopubliés par jour sur Kindle Direct, afin de restreindre la prolifération des textes générés par IA.