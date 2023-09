49 médecins de famille en moins dans le réseau public du Québec

Pour la première fois, le nombre de médecins de famille dans le réseau public a baissé dans la dernière année, constate la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), qui presse le gouvernement de mettre en œuvre des mesures incitatives pour attirer et retenir les spécialistes.

Habituellement, les départs à la retraite, les déménagements à l’extérieur de la province et l’exode de certains vers le privé sont comblés par l’arrivée de nouveaux médecins, mais pas cette année. Il y a 49 médecins de famille en moins dans le réseau public.

C’est très inquiétant , avoue le premier vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Sylvain Dion.

Selon lui, les conditions d’exercice de la profession ne sont pas favorables actuellement dans le réseau public. Des 10 300 médecins de famille qui pratiquent actuellement au Québec, 446 œuvrent dans le milieu privé, selon la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

On constate qu’il y a de plus en plus de jeunes médecins qui ne vont même pas dans le régime public. Ils décident d’emblée d’aller dans le système privé parce qu’ils trouvent qu’il y a trop de contraintes dans le système public, comme les plans régionaux d’effectifs médicaux et les activités médicales particulières.

Ces modèles québécois de distribution des médecins à travers la province et d’activités obligatoires sont uniques au Canada et devraient être revus, selon Dr Dion. En mai dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé a d'ailleurs annoncé une refonte des plans régionaux pour améliorer la rétention des médecins de famille en région.

Dr Dion suggère également de s’attaquer à la rémunération et au soutien à la pratique.

On doit redorer le blason du suivi de la clientèle. On parle souvent de la paperasse : 25 % du travail du médecin de famille, c'est de faire de la paperasse. C'est lourd, il faut essayer d'alléger ça, avoir d'autres professionnels pour nous assister , précise celui qui est également médecin de famille à Lac-Etchemin, en Chaudière-Appalaches.

Il rappelle que depuis une dizaine d'années, 535 postes de postes de résidence en médecine familiale sont restés vacants. Au total, la pénurie de médecins de famille est estimée à 1200 spécialistes au Québec.

On vise que 55 % des étudiants en médecine choisissent la médecine familiale, mais on n’atteint jamais ça! On est autour de 49, 50, 51 % , affirme Dr Dion.

Des solutions?

Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, il faut permettre aux médecins de rester plus longtemps en poste pour éviter que la situation ne s’empire.

Il y a beaucoup de médecins qui voudraient être capables de prendre leur retraite sur une base de 2, 3 jours par semaine, mais actuellement ce n’est pas permis. Donc, on est en train de discuter avec le Collège des médecins pour s’assurer qu’un médecin qui voudrait, quand il est rendu à 65 ans, pourrait dire : "Moi je veux travailler 2 jours par semaine" et que le Collège des médecins le permette.

Questionné sur le sujet, le premier ministre François Legault a rappelé que la Coalition Avenir Québec (CAQ) a mis en place des mesures pour contrer la pénurie de médecins de famille, mais ces changements pourraient prendre du temps à se concrétiser.

On a augmenté le nombre d’inscriptions en médecine et on a augmenté le pourcentage de médecins qui doivent être médecins de famille plutôt que médecins spécialistes donc on a posé des gestes. On parle de 7 à 10 ans pour former un médecin, donc ce sont des gestes dont on va voir les impacts dans les prochaines années , a-t-il défendu.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc