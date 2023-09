Alcool au volant : un récidiviste écope de six ans de prison

La salle d’audience du palais de justice de Saint-Hyacinthe était bondée et l'émotion qui y régnait était vive. Les parents et de nombreux amis de Mathis Fillion se sont déplacés pour assister à la conclusion de cette affaire.

Ils tenaient à rappeler que Mathis, 18 ans, était aimé de tous et qu'un avenir prometteur se profilait devant lui.

Une des passagères du véhicule a été la première à prendre la parole en cour mercredi. Son identité est protégée, car elle était mineure au moment des faits.

D’entrée de jeu, elle a souligné la grande injustice de cette affaire.

Nous étions cinq jeunes, tous sensibilisés au fait de ne pas prendre le volant sous l’effet de l’alcool. Malgré ça, l’alcool a quand même enlevé la vie à Mathis.

En effet, le chauffard était extrêmement ivre lorsqu’il a décidé de prendre le volant ce soir-là. Le taux d’alcoolémie dans son sang était de trois fois la limite permise : 250 mg par 100 ml de sang.

À l’arrivée des policiers sur les lieux, il était visiblement saoul. Ses yeux étaient vitreux et injectés de sang. Son haleine sentait l’alcool et il pouvait difficilement s’exprimer. Une canette de bière vide a été retrouvée au fond de son véhicule.

Il a répété à plusieurs reprises que l’autre véhicule avait percuté le sien. C’est pourtant lui qui circulait en sens inverse sur l’autoroute 20 ouest à plus de 100 km/h.

Mathieu Veillette est un récidiviste de l’alcool au volant. En 2016, il a plaidé coupable d’avoir conduit avec les facultés affaiblies en Ontario.

Le grand paradoxe de la situation

Au moment de prononcer la sentence, le juge Marc-André Gauthier a souligné le grand paradoxe de la situation . Les victimes étaient sensibilisées à la question de l’alcool au volant, mais elles en souffrent quand même.

C’est d’une tristesse infinie pour tout le monde , a-t-il dit. On espère que le message va continuer à être partagé dans la société.

Il a condamné Mathieu Veillette à une peine d’emprisonnement de six ans et à une interdiction de conduire pour 12 ans, une sentence appropriée, selon le tribunal a-t-il ajouté avant de se retourner vers l’accusé et de lui rappeler qu'il a en réalité écopé d'une sentence à vie .

Je veux que ça serve d’exemple

Une fois l'audience terminée, la mère de Mathis a voulu s’adresser aux journalistes.

Je veux que l’histoire de Mathis serve comme exemple. Mathis était au mauvais endroit au mauvais moment.

Il revenait du gym avec ses amis lorsqu’il a croisé un chauffeur ivre en sens inverse sur l’autoroute. Il n’a eu aucune chance , a-t-elle raconté.

En cour, elle a tenu à s’adresser directement à l’accusé et à lui parler en anglais. Elle lui a présenté des photos de Mathis. J'ai dit : "Regarde. Regarde ce que tu as fait. Je veux que tu voies."

À l’endroit où ce tragique accident est survenu, Catherine Corriveau a planté une croix, fabriquée avec les bâtons de hockey de Mathis afin que les gens qui la voient se souviennent. Je veux que ça serve d’exemple. L’alcool [au volant], c’est criminel.

Cet accident, survenu il y a six mois, a ébranlé la Montérégie.