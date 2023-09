Amos inaugure 58 nouveaux terrains résidentiels

La Ville d’Amos a inauguré, mercredi après-midi, un nouveau développement de 58 terrains résidentiels.

Quatre rues ont été aménagées par TEM Entrepreneur Général avec les services municipaux d’égout et d’aqueduc dans l’est d’Amos pour ce nouveau développement. Accessibles par la route 395 Nord, ces rues portent les noms Fontana, Jay-Copper et des Prospecteurs pour honorer le passé minier du secteur de Saint-Maurice-de-Dalquier. La quatrième rue est le prolongement de la rue des Pionniers.

La majorité des terrains accueillera des résidences unifamiliales et bi-familiales, mais certains serviront à la construction de bâtiments d'un à quatre logements et quatre terrains sont réservés pour des édifices à six logements. Un CPE de 80 places ainsi qu’un parc sont aussi prévus.

La Ville d’Amos détient 33 des 58 terrains et assume une bonne partie de l’investissement de 4,5 millions de dollars.

C’est vraiment quelque chose de sans précédent pour la Ville d’Amos, c’est tout un développement!

Ouvrir en mode plein écran L'intersection de la nouvelle rue des Pionniers et de la rue Jay-Copper, à Amos. Les noms des rues, qui comprennent aussi Fontana et des Prospecteurs, respectent une thématique minière. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce développement est le fruit d’une entente tripartite entre la Ville et deux promoteurs privés, Lotissements Limoges, qui détient 17 terrains, et Gestion Jaz, qui en possède huit.

Tout le monde y voit son avantage, bien sûr. C’est un risque que la Ville prend, parce que nous, on assume la dépense le temps que les terrains se construisent, mais on y croit. On sait qu’on a besoin de terrains. On a des gens qui veulent s’en venir à Amos. C’est le plein emploi et ça fait partie de nos mesures pour atteindre nos objectifs d'augmenter la population amossoise , mentionne M. D’Astous.

Les terrains sont déjà en vente et les personnes qui en feront l’achat s’engagent à construire dans les 24 mois. Hydro-Québec doit desservir le nouveau développement à compter de novembre.

Ouvrir en mode plein écran Les promoteurs Yoland Limoges, de Lotissements Limoges, et Danny Lamoureux, de Gestion Jaz. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un partenariat important

Avec la hausse des coûts, il aurait été difficile de réaliser ce développement sans partenaires, selon Danny Lamoureux, de Gestion Jaz.

Heureusement qu’on était trois, parce qu’il n’y aurait pas eu de développement si j'avais été seul pour faire ça. Les coûts sont maintenant trop élevés pour faire les rues, les réseaux d’aqueduc et d’égout , fait-il observer.

Un avis que partage Yoland Limoges, de Lotissements Limoges.

Pour un développeur seul, c’est très difficile à financer et à absorber. Là, en le faisant à trois, on est capables de diviser les coûts et de faire des prix qui ont du sens. Sinon, on aurait eu des prix beaucoup plus élevés , soutient M. Limoges.