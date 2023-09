La saison froide est à nos portes et de nombreux citoyens de la Mauricie sont victimes d'escroquerie en voulant acheter du bois de chauffage sur Marketplace. Les annonces frauduleuses sur les réseaux sociaux sont nombreuses et parfois difficiles à déceler.

La fraude du bois de chauffage est une escroquerie saisonnière en Mauricie. Deux citoyens se sont fait avoir sur Marketplace et racontent leur histoire.

Je cherchais du bois de chauffage pour cet hiver, j’ai consulté quelques annonces sur Marketplace. J’en ai trouvé une qui m’intéressait , raconte Tommy Asselin qui admet s’être fait berner.

Il explique que la personne lui a demandé de verser un acompte de 250 $. À ce moment, Tommy Asselin ne se doute pas qu'il s'agit d'une fraude, car le présumé vendeur prend en charge la manutention. Or, personne ne s’est finalement déplacé pour lui livrer le bois de chauffage. Il se tourne ensuite vers d’autres offres en ligne.

Dès que je demandais à aller voir le bois pour donner mon dépôt, la plupart des annonces en ligne que j’ai contactées étaient aussitôt annulées. Plus aucune nouvelle!

Le scénario est similaire pour Joël Boucher qui a néanmoins flairé le risque. Cependant, il ose s'essayer . Il remarque que les annonces en ligne exigent presque toutes un acompte. Il perd finalement 150 $.

L'importance d'aviser les autorités

Le président du Groupe Vigiteck inc., Paul Laurier, explique que même si on passe par [le service] Interac, on passe d'un compte de banque à un autre. Ces gens-là sont traçables . Il recommande aux victimes d’aviser rapidement la police et leur institution bancaire, même si la fraude représente un petit montant.

Même si c'est un fraudeur qui fait 100 $ ou 200 $ à chaque victime, on est en présence d’un acte criminel

Joël Boucher s’est finalement tourné vers des amis qu’il connaît et qui ont bel et bien reçu leur bois de chauffage livré. Là, j'ai des contacts fiables pour l'hiver qui s'en vient , conclut-il.

Ouvrir en mode plein écran Il est recommandé aux victimes d’aviser rapidement la police et leur institution bancaire. Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

La Sûreté du Québec a reçu seulement deux plaintes cette année. Les policiers constatent que les citoyens qui se font prendre sont souvent gênés de s'être fait berner et ils n'ont pas tendance à dénoncer l’incident.

D'après le reportage de Julie Grenon