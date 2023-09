Projets extracôtiers : les libéraux de l’Atlantique demandent l’appui des conservateurs

À la sortie d’une rencontre entre les députés libéraux fédéraux des provinces de l’Atlantique, à Ottawa mercredi, ils n’avaient qu’un message : le projet de loi C-49 doit passer et le plus rapidement possible. Ce projet de loi doit faciliter la mise sur pied de parcs éoliens au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Et, pour arriver à le faire passer plus rapidement, les libéraux fédéraux s'adressent aux conservateurs.

Si le Parti conservateur de Canada ne change pas leur direction, le caucus libéral de l'Atlantique demande aux députés conservateurs du Canada Atlantique, en particulier de Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse, de rompre les rangs de leur parti et de défendre les intérêts de leur région , affirme Kody Blois, député de Kings-Hants, en Nouvelle-Écosse.

Rick Perkins, le député conservateur de South Shore-St. Margarets et porte-parole en matière d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, estime que le projet de loi freine l'aboutissement de projets d'énergie en mer.

Ça met à l'arrêt, selon les antécédents de ce gouvernement, la production de pétrole et d'énergie renouvelable en mer , affirme-t-il en ajoutant qu'il est en faveur du développement de la production d'énergie en mer.

Il assure aussi que les pêcheurs, un groupe vraisemblablement touché par ces projets, n'a pas été consulté.

Appui des premiers ministres provinciaux

L'appui ou non de ce projet de loi n'est peut-être pas uniquement une question d'allégeance politique.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, à la tête d'un gouvernement progressiste-conservateur, indique appuyer pleinement ce projet de loi.

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lors d'une annonce avec le premier ministre Justin Trudeau le 14 mars 2023 à Bridgewater en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Un projet de parc éolien au large de Goldboro en est d’ailleurs à ses premiers balbutiements.

Tim Houston dit que ce projet de loi est essentiel pour que la province puisse atteindre ses cibles d'énergie verte et il évoque aussi des occasions économiques importantes pour la province.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

C'est un peu le même son de cloche du côté d’Andrew Furey, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, qui parle aussi d'occasions pour sa province.

Des accords révisés

Le projet de loi consiste principalement à intégrer les projets éoliens en mer à la loi qui régit les projets pétroliers extracôtiers en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ingénieurs Canada appuie l’idée d’intégrer cette nouvelle dimension à la loi, mais le groupe aimerait que le gouvernement fédéral aille plus loin.

On aimerait que le cadre des réglementations canadiennes soit au même niveau que sur les projets extracôtiers qui sont sur les mêmes que ceux sur terre , explique Joey Taylor, gestionnaire des affaires publiques et des relations gouvernementales chez Ingénieurs Canada.

M. Taylor croit que le projet de loi actuel permet l'installation en mer de certaines éoliennes que la loi interdit sur la terre, jugées trop dangereuses.