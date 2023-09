Un outil pour mieux voir venir les risques d’inondations

Une entreprise de Québec, Géosapiens, vient de lancer une première cartographie des risques d’inondation qui intègre aussi les risques de submersion côtière.

En plus des risques aux abords des lacs et des rivières, Géosapiens s’est penché sur les endroits les plus sensibles à la submersion côtière, un phénomène qui frappe plus particulièrement des régions comme la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine ou la Côte-Nord.

On se rappelle ce qui s’est passé avec l’ouragan Fiona. On est en train de vivre avec les changements climatiques. Malheureusement, ces événements se rendent de plus en plus fréquents , commente le PDG de Géosapiens, Hachem Agili.

L’outil, issu de la recherche privée, sera rendu disponible aux gouvernements, municipalités et assureurs. Ça permet aux municipalités de se préparer en cas d’inondation, de mieux communiquer le risque à leurs citoyens. Ça permet de mieux planifier de nouveaux projets de développement urbain , illustre Hachim Agili.

Par l’intermédiaire des municipalités, les citoyens devraient avoir accès aux données de la carte. L’objectif, explique le scientifique, est de démocratiser l’information sur les risques d’inondation. Pour que toutes les parties prenantes soient mieux préparées, puis agissent en prévention en cas d’inondation plutôt qu’en réaction.

M. Agili donne l'exemple de quelqu'un qui veut acheter une propriété au bord d’une rivière ou du littoral. Cette personne sera mieux informé sur les risques d’inondation de la propriété qu'elle convoite.

L’entreprise est surtout présente dans l’ouest de la province, mais entend avec ce nouvel outil collaborer plus étroitement avec les municipalités de l’est.

D’ailleurs, M. Agili souligne qu’une autre des caractéristiques de sa carte est l’exhaustivité. On couvre avec notre modèle toutes les rivières, tous les cours d’eau, tous les lacs et aussi toutes les zones côtières au Québec.

Le travail cartographique sera mis à jour annuellement afin d’intégrer les données climatiques et topographiques les plus récentes.