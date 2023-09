Inflation : propriétaires d’épiceries et consommateurs insulaires forcés de s’adapter

Face à l'augmentation du prix de l'épicerie de 6,9 % en un an au pays, propriétaires d'épiceries et consommateurs de l'Île-du-Prince-Édouard n'ont d'autres choix que de s'adapter et changer leurs pratiques et manières de consommer.

Dans les rayons d'une épicerie indépendante de Souris, à l'est de l'île, ils ne sont que quelques dizaines à faire leurs courses. Les paniers sont remplis de fruits, de légumes, de viandes et produits laitiers.

Mais avec l'inflation, les habitudes ont changé.

Je regarde davantage avec l'inflation. Je continue de bien m'alimenter, mais je fais certaines sélections particulièrement pour les viandes, les poissons. Je regarde plus celles qui sont en soldes.

Face à l'inflation, de nombreuses familles insulaires doivent s'adapter. Elles achètent davantages de produits en rabais.

La hausse des prix pousse certaines familles, dont celle de Lori Sanderson à faire des choix. J'achète moins de collations pour les enfants, car les prix sont beaucoup plus élevés qu'avant , assure-t-elle.

Des salaires à la hausse

Allan MacPhee est propriétaire d'une épicerie à Souris. Il assure que les affaires sont excellentes depuis la pandémie, et encore davantage avec l'inflation. Néanmoins il a dû, lui aussi, composer avec la hausse des prix.

L'inflation a fait grandir nos affaires. Mais de l'autre côté, cela rend la situation difficile avec les salaires des employés. De plus, c'est compliqué pour nos clients.

Il a choisi d'augmenter le salaire de ses employés. Aujourd'hui, les personnes travaillant aux caisses sont payées 17 dollars de l'heure, au dessus du salaire minimum à l'île fixé à 14,50 $.

Allan MacPhee a augmenté le salaire de ses employés pour les retenir et leur permettre de faire face à l'inflation.

Nous avons pris la décision de payer nos employés plus que par le passé. Selon moi, c'était la meilleure solution pour faire face à la pénurie de personnel, pas juste maintenant mais plus sur le long terme, assure-t-il. Un choix fait pour retenir ses employés mais également pour leur permettre de faire eux-mêmes face à l'inflation.

Les promesses d'Ottawa attendues avec impatience

Cette situation inflationniste s'est rendue jusqu'au sommet de l'État. Lundi, François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a rencontré les géants de l'alimentation à Ottawa pour tenter de trouver une solution à cette crise.

Je leur ai dit de façon très claire, qu'on avait besoin d'agir ensemble sur cet enjeu très important pour les Canadiens , a-t-il expliqué en mêlée de presse.

Et le message a été bien reçu par la grande distribution.

La réunion a été très productive, nous allons stabiliser les prix.

Michael Medline est le président d'Empire. La société qui gère notamment Sobeys.

Du côté des consommateurs, l'attente est là. L'impatience grimpe autant que l'inflation.

Je pense qu'à moment donné, il va falloir que les grandes chaînes fassent leurs efforts parce que c'est sûrement très difficile pour de nombreuses familles. Cette situation m'inquiète , affirme Francine Marcotte.

Allan MacPhee demeure sceptique. On ne peut pas payer deux fois le gouvernement et dire que l'inflation est transitoire, c'est une blague , déclare-t-il.

En attendant, les consommateurs n'ont d'autres choix que de patienter et de faire attention à leurs paniers.