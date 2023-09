Québec a versé 14 M$ en publicité aux GAFAM depuis 2019

Le gouvernement du Québec a dépensé 14,3 millions de dollars en publicité auprès des géants du web depuis 2019, a appris Radio-Canada.

Ces données, obtenues en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, précisent également que Meta, maison mère de Facebook et Instagram, et Google se sont partagé la part du lion de ces dépenses.

Entre 2019 et aujourd’hui, l’ensemble des ministères québécois ont versé notamment 7,28 millions de dollars à Meta et 4,59 millions à Google.

Durant la même période, Québec a dépensé un total de 315 millions de dollars en placements publicitaires, un montant déformé par la pandémie de COVID-19 alors que le gouvernement a massivement acheté de la visibilité auprès des médias traditionnels pour ses campagnes de santé publique entre 2020 et 2022.

Dépenses publicitaires totales du gouvernement québécois : 2019-2020 : 18,21 M$

2020-2021 : 150,07 M$

2021-2022 : 129,06 M$

2022-2023 : 36,25 M$

La fin de la pandémie a mis un terme aux campagnes de santé publique, ramenant à la baisse le budget total alloué à la publicité. Toutefois, le gouvernement du Québec a maintenu les placements publicitaires dans les géants du web, qui ont pris une proportion importante dans l'enveloppe, soit 11,4 %.

Placements publicitaires dans les GAFAM : 2019-2020 : 2 379 389 $

2020-2021 : 3 544 406 $

2021-2022 : 4 244 253 $

2022-2023 : 4 136 507 $

Difficile toutefois de savoir combien Québec a dépensé chez les géants du web avant 2019 puisque ces données ne sont pas disponibles, explique le gouvernement dans un document remis à Radio-Canada.

Pas de retour prévu des achats sur Facebook

Dans une déclaration écrite, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, indique que le gouvernement ne prévoit pas recommencer à acheter de sitôt de la visibilité sur les plateformes de Meta.

Aucune décision n’a été prise sur la reprise des achats de publicité de Meta par le gouvernement. Nous avons démontré par le biais de plusieurs actions que nous sommes solidaires des médias, et nous avons l’intention de continuer dans cette voie.

Le ministère de la Culture et des Communications rappelle qu'il a versé près de 35 millions de dollars en aide aux médias communautaires québécois depuis 2018.

Un appel à la cohérence

Pour le professeur Jean-Hugues Roy de l’École des médias de l’UQAM, une nuance importante est à faire à propos des achats publicitaires du gouvernement québécois chez Meta. Il demeure pertinent, selon lui, que l’État y achète de la visibilité pour ses campagnes d’intérêt public.

[Les gouvernements] font ce qu’on appelle de la "pub sociale" qui invite les gens à se faire vacciner, à boucler leur ceinture au volant, alors c’est normal qu’ils essaient de rejoindre la population par tous les moyens possibles, [et] ça inclut les réseaux sociaux. S’ils ne passaient pas par là, il y a une partie de la population qui ne serait pas atteinte par ces messages-là.

M. Roy dénonce toutefois l'utilisation partisane que font les élus des plateformes de Meta.

Si on voulait que les politiciens soient cohérents avec leur message, leur dénonciation de Meta, il faudrait qu’ils arrêtent [...] de publier des contenus sur leurs comptes Facebook, sur leurs comptes Instagram, puis évidemment d’acheter de la publicité pour leurs partis politiques pour leurs propres campagnes , souligne celui qui étudie l’utilisation que font nos élus des réseaux sociaux.

Entre le 1er août et le 15 septembre, M. Roy a calculé que les politiciens québécois, tous paliers confondus, ont publié en moyenne des contenus toutes les 15 minutes, et ce, même la nuit.