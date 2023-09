La refonte visuelle du passeport canadien a coûté 284 M$

Ottawa a déboursé pas moins de 284 millions $ pour refaire les dessins du passeport canadien.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a dévoilé le chiffre dans une réponse à une question au feuilleton de Michelle Rempel Garner, députée conservatrice de l'Alberta.

Qui sont les artistes et les entreprises auxquels on a fait appel pour la conception et les images du nouveau passeport, et combien chacun a été payé pour son travail? , demandait-elle.

Le gouvernement lui a répondu que c'est la Compagnie canadienne des billets de banque qui a remporté le contrat lancé dans un processus d'approvisionnement concurrentiel pour fournir cette solution . L'entreprise était chargée d’élaborer les modèles du nouveau passeport après que le ministre d' IRCC ait décidé du thème .

Le document parlementaire permet aussi d'apprendre que le projet a entraîné des dépassements de coûts avec une facture 76 % plus élevée que prévu. Initialement, le Conseil du Trésor avait approuvé un budget de 161 millions $.

Ouvrir en mode plein écran L’intérieur de la couverture et la première page sont illustrés avec un cerf, des feuilles d’érable et des flocons de neige. Photo : Gouvernement du Canada

Lors de la période des questions mercredi, les conservateurs ont dénoncé un exemple de dépense complètement folle .

C'est du gaspillage et ça n'a pas de bon sens. Est-ce que le ministre peut s'engager à [ne pas] brûler dans le feu l'argent des Canadiens?

Le nouveau ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a été envoyé au front. Il a évité de traiter des fonds dépensés dans la conception du nouveau passeport.

L'arriéré de passeports est complètement éliminé, [...] les imprimantes sont désormais cinq fois plus rapides, vous pouvez vérifier votre demande de passeport en ligne et bientôt, vous pourrez également renouveler votre passeport en ligne , a-t-il dit.

À leur arrivée à la réunion du caucus libéral en matinée, de nombreux députés et ministres ont insisté sur les caractéristiques de sécurité du nouveau passeport, et ce, bien que les journalistes leur répétaient que le quart de milliard a été dépensé dans la conception visuelle.

L'objectif premier, c'est de rendre le passeport sécuritaire. On sait que c'est un outil absolument essentiel pour voyager de manière sécuritaire à travers le monde, pour que la citoyenneté que l'on a soit reconnue peu importe où l'on aille sur la planète.

L'objectif, c'était d'être à la fine pointe de la technologie , a aussi soutenu le lieutenant politique de Justin Trudeau pour le Québec , Pablo Rodriguez. C'est ça l'objectif , a-t-il répété sans cesse en accélérant le pas après l'avoir ralenti pour prendre le pouls des questions.

Son collègue ministre de l'Immigration, Marc Miller, s'est arrêté devant les caméras, mais n'a pas répondu aux nombreux reporters qui tentaient de savoir en mêlée de presse si c'était de l'argent bien investi.

Des choix qui ne font pas l'unanimité

Dans sa question au feuilleton, la députée Rempel Garner a également tenté de savoir qui a appuyé le retrait de personnalités canadiennes comme Terry Fox et Nellie McClung, du monument de la crête de Vimy et de la ville de Québec de la conception du document de voyage.

Le ministère lui a répondu que les sondages ont été menés sur des thèmes généraux pour la conception du nouveau passeport et non sur l'inclusion d'images ou de représentations d'individus ou d'événements spécifiques .

Ouvrir en mode plein écran Vue d'une page intérieure du nouveau passeport (à gauche) et des éléments de sécurité qui apparaîtront sous la lumière ultraviolette (à droite). Photo : Radio-Canada / Gouvernement du Canada

Le gouvernement a dévoilé en mai le nouveau passeport. Celui-ci comprend notamment des caractéristiques de sécurité améliorées. Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d'être imprimés à l'encre, ce qui rendra le document plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire .

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, avait accusé les libéraux de vouloir injecter leur idéologie woke dans le design du nouveau passeport. La Légion royale canadienne et la Fondation Terry-Fox avaient exprimé leur déception.

Les détracteurs reprochent au gouvernement d'avoir dépouillé le passeport de certains symboles historiques. Ces images ont été remplacées par des paysages naturels et des éléments de la faune du pays.