Le retour au bercail du danseur et chorégraphe Jean Grand-Maître

Jean Grand-Maître a beau avoir annoncé sa retraite, ses chaussons de danseur ne l’ont pas quitté pour autant. Le chorégraphe et ancien directeur artistique de l'Alberta Ballet est de retour dans sa région natale. Il vient de rejoindre le corps enseignant de la School of Dance d’Ottawa. En tant que professeur et artiste en résidence, il aura désormais la mission de partager sa riche expérience avec les jeunes élèves de ce prestigieux établissement.

Quand j’ai grandi ici, [...] on savait déjà que c’était une école qui fournissait beaucoup de talents aux grandes écoles , se souvient Jean Grand-Maître, citant notamment l'École nationale de ballet du Canada à Toronto et l’École supérieure de ballet du Québec à Montréal.

Pour Jean Grand-Maître, l'enseignement inspire autant que la création. Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Saluant la base solide enseignée au sein de la School of Dance d’Ottawa et le courage, l’énergie, la passion et l’intégrité de ses jeunes disciples, Jean Grand-Maître se réjouit d’être là pour inspirer les élèves, leur enseigner le ballet, le pas de deux, la chorégraphie, l'interprétation, la musicalité, l'énergie dramatique de la danse, mais aussi de savoir s’exprimer, pour leur donner toutes leurs chances quand ils arriveront aux auditions , énumère-t-il.

Je suis là pour leur enseigner à voler de leurs propres ailes, je ne suis pas ici pour leur coller mes ailes à moi et leur dire comment on va voler.

Enseigner pour partager

C’est incroyablement excitant d’avoir Jean ici , confie la cofondatrice et directrice artistique de la School of Dance à Ottawa, Merrilee Hodgins. C’est notre 45e saison. Alors entamer notre saison avec l’annonce d’un tout nouvel artiste en résidence est magique pour l’école , poursuit-elle.

Merrilee Hodgins, cofondatrice et directrice artistique de la School of Dance à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Merrilee Hodgins souligne l’intérêt pour les élèves de pouvoir travailler avec quelqu'un de ce niveau artistique , pour maîtriser non seulement la technique, mais aussi l’art de l’interprétation.

Élève depuis 2017, Kirsten Viitaniemi, abonde dans son sens. J’essaie d’absorber tout ce qu’il dit, comment il bouge quand il entend la musique, tous les détails lorsqu’il fait des exercices pour nous , explique l’élève âgée de 16 ans.

Transmettre ses connaissances n’est pas nouveau pour Jean Grand-Maître, qui rappelle avoir beaucoup enseigné auparavant en Alberta. L’enseignement m’inspire autant que la création ou la direction artistique. C’est quelque chose de voir ces jeunes aujourd’hui, qui n'ont pas de téléphone, qui sont là avec leur corps, qui veulent devenir artistes, qui travaillent parce que le sacrifice est la recette du succès dans la danse , fait-il valoir.

Je suis heureux de revenir à l'essence, à la source de l’enseignement aux jeunes élèves. Ça me tient jeune, moi aussi, et ça me permet de partager mes connaissances.

Les élèves de la School of Dance à Ottawa pourront profiter de l'expérience et du bagage créatif du danseur et chorégraphe Jean Grand-Maître. Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

Retour au bercail

En plus de ce nouveau chapitre placé sous le sceau de la danse, celui qui a grandi à Aylmer et qui était absent de la région depuis 43 ans se dit heureux d'être de retour au bercail .

J’aime vivre dans la nature, retrouver mes amis, ma famille. [...] Maintenant je suis ici, à Wakefield, que j’aime énormément et je suis très heureux d'être de retour , confie Jean Grand-Maître.

La danse n’est pas la seule discipline artistique qu’il explore, puisqu’il laisse aussi libre cours à sa créativité grâce aux arts visuels. Jean Grand-Maître explique avoir pris plaisir à se replonger, durant la pandémie, dans le dessin, les couleurs, le monde des contrastes .

Les arts visuels, ça me permet de continuer à créer, à exprimer, à ressentir, à découvrir. Plus on dessine, plus on peint, plus on découvre. [...] C’est une école qui peut être là jusqu'à nos derniers jours sur la terre , explique l'artiste qui, dans le processus créatif, prend autant de plaisir à enseigner qu’à étudier.

Avec les informations de Valérie Lessard