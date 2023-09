Pour la cheffe du Parti vert, Janine Gibson, les municipalités bilingues sont inspirantes

En entrevue avec Radio-Canada au sujet de questions francophones lors de l’élection provinciale, la cheffe du Parti vert, Janine Gibson, a souligné les engagements écologiques des municipalités bilingues au Manitoba et le besoin de protéger la langue française en ville comme en campagne.

Radio-Canada s’est entretenu avec les chefs des principaux partis politiques du Manitoba sur des enjeux spécifiquement francophones. Les questions ont largement été élaborées en réaction aux revendications de la Société de la francophonie manitobaine (SFM). Les mêmes questions ont été posées à Heather Stefanson (Parti progressiste-conservateur), Wab Kinew (Nouveau Parti démocratique), Dougald Lamont (Parti libéral) et Janine Gibson (Parti vert). Nous avons décidé de publier une entrevue par jour au cours de cette semaine, selon un ordre alphabétique.

Comment voyez-vous le français au Manitoba?

C’est une bénédiction pour notre province. Cette langue reflète l’histoire de notre province et ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la répéter. Je crois aussi que cette diversité enrichit notre culture et a été un atout considérable pour le développement du Manitoba.

Est-ce que vous vous engageriez à rétablir un poste de sous-ministre adjoint attitré au Bureau de l'éducation française (BEF)?

Absolument.

Pourquoi?

C’est une honte qu’il ait été supprimé parce qu’il y a tellement d’initiatives positives et respectueuses qui étaient soutenues par ce bureau. C’est vraiment important que ce genre de poste existe.

Comment comptez-vous répondre à la pénurie de personnel francophone en éducation et en santé?

C’est un enjeu majeur et au Parti vert, nous savons que l’urgence climatique a un impact sur les soins de santé. Par exemple, avec toute cette fumée des feux de forêt, de nombreuses personnes souffrent de problèmes de santé.

Nous croyons que nous devrions créer des obligations vertes , comme les obligations de guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour accéder à plus de fonds pour lutter contre l’urgence climatique.

Le domaine de la santé est certainement un domaine où nous devrions embaucher plus de personnel pour assurer que les services nécessaires sont offerts, ce qui n’est pas le cas maintenant.

Des postes pour offrir des services francophones, et le droit des francophones à recevoir des services en français seraient certainement respectés par un gouvernement du Parti vert.

Et comment trouveriez-vous ces travailleurs francophones manquants?

Nous avons besoin de plus de formation, en commençant avec les jeunes, en les encourageant à l’école d’immersion. S’il y avait plus d’investissement dans le système d’éducation pour que plus de personnes parlent le français, il y aurait un effet multiplicateur et nous aurions plus de travailleurs.

De plus, il y a tellement de personnes dans le monde qui parlent français. Avec l’urgence climatique, les réfugiés climatiques, nous devons accueillir ces personnes.

Il y a aussi tellement de travailleurs de la santé qui ne travaillent pas dans ce domaine en raison de la reconnaissance des diplômes. Ayons plus de compassion et de réalisme. Si quelqu’un a les diplômes et qu’il parle déjà français, ce sont de grands atouts et nous devrions les accueillir avec plus de compassion et moins de bureaucratie.

Est-ce que vous seriez prête à rétablir une cible d'immigration francophone? À combien la fixeriez-vous?

Il faudrait que je fasse de la recherche, mais cela semble une approche raisonnable qui serait utile. Je crois que c’est vraiment important d’évaluer les besoins et de consulter les experts dans un domaine, ceux qui ont de l’expérience vécue.

Comment est ce que vous y prendriez pour améliorer l'offre de services en français de la province?

Il faut augmenter le nombre de personnes qui offrent ces services.

Vous habitez sur une ferme dans le sud-est de la province et vous avez oeuvré comme agente de vérification d’aliments biologiques. Comment voyez-vous la place du français à l’extérieur de Winnipeg?

De nombreux fermiers avec lesquels j’ai travaillé ont des fermes biologiques et une approche durable et respectueuse de l’environnement. Ils accordent beaucoup de valeur à la nourriture fraîche et locale.

Dans mon expérience la culture francophone célèbre les repas communaux, rend hommage au mouvement Slow Food [restauration lente, un mouvement écogastronomique NDLR]. Cette culture francophone rurale au Manitoba est précieuse.

Les municipalités francophones ont aussi été des leaders en compostage et en gestion des déchets. Elles ont été responsables pour leurs habitants et essaient de préserver leur santé et celle de leur environnement. C’est inspirant, pour moi.

Pour la série de questions suivante, Janine Gibson devait répondre rapidement par oui ou non. Êtes-vous prête à financer les rénovations que souhaite faire le Centre culturel franco-manitobain? Oui. Est-ce que vous appuyez la création d'un plan stratégique pluriannuel pangouvernemental sur les services en français pour assurer une cohérence à travers tous les ministères? Oui. Appuyez-vous la modernisation de la partie 9 de la Charte de la Ville de Winnipeg pour assurer l'offre de service en français dans tous les quartiers? Oui. Seriez-vous prêt à appuyer financièrement le rachat du 219 Provencher par la Société de la francophonie manitobaine? Oui.

Cette entrevue a été synthétisée à des fins de clarté. L’ensemble des réponses est disponible dans la vidéo.