Du 20 septembre au 18 octobre, c’est le retour de Thin Air, le festival international des écrivains de Winnipeg. Le volet francophone Livres en fête propose plusieurs rencontres en français avec les auteurs francophones qui viennent présenter leurs ouvrages.

La plume et le pinceau, un de ces événements, est organisé en partenariat avec l’Association des auteurs et autrices du Manitoba.

Gratuit et ouvert à tous, l’événement fête son 19 e anniversaire.

À cette occasion, le public peut assister à une performance visuelle et littéraire entre un auteur et un artiste visuel.

Un mot et un adjectif ainsi qu’un thème en lien avec l’actualité sont donnés à l’artiste et à l’auteur qui doivent partir de ces éléments pour créer en quelques minutes.

L’artiste a deux minutes pour débuter un dessin au fusain ou au pastel sec, puis l’auteur a deux minutes pour débuter son texte. Ils ont ensuite une minute chacun leur tour pour terminer leur dessin et leur texte.

Ce sont trois groupes qui travaillent simultanément et à tour de rôle ensemble pour créer un total de 12 œuvres uniques et spontanées.

Le dessin et le texte s'imbriquent sur la même feuille donnant ainsi à voir au public une œuvre d’art qui se crée sous leurs yeux.

Le public peut d’ailleurs déambuler pendant le processus de création et observer le processus créatif littéraire et artistique opérer.

Personne ne sait à l’avance les mots que les artistes et les auteurs devront employer et ce que ça va générer dans leur imagination , explique le président de l'Association des auteurs et autrices du Manitoba, Bertrand Nayet,

Cette année les artistes Marc Beaudry, Colombe Chartier-Fafard et Bertrand Nayet accompagneront les autrices invitées de Livres en fête, Amber O’Reilly, Lise Gaboury-Diallo et Monia Mazigh.

J'ai déjà participé à cette activité que j'adore. J'aime aussi beaucoup être spectatrice parce que je trouve cela fascinant à voir. Les trois artistes ont chacun leur style. Les trois auteurs ont chacun une vision, le thème leur parle d'une façon assez particulière. Et le produit final est souvent assez étonnant , rapporte Lise Gaboury-Diallo.

Lise Gaboury-Diallo, seule autrice franco-manitobaine invitée

Pour la troisième fois, Lise Gaboury-Diallo participe au volet francophone de Thin Air.

Elle y participe pour présenter son dernier recueil de nouvelles Juste une moitié de lune, paru au printemps 2023 aux Éditions du Blé.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau recueil de nouvelles de Lise Gaboury-Diallo "Juste une moitié de lune". Photo : selfie

Il s’agit de son troisième recueil de nouvelles écrites au fil des ans dans lequel elle aborde plusieurs thèmes comme l’amitié, la résilience, l’abandon, la guerre… la vie très compliquée que nous menons , rapporte Lise Gaboury-Diallo.

Ce dont je parle dans ce recueil-là, c'est de l'imperfection de la vie. Nous la souhaitons parfaite et ce n'est jamais parfait. Mais même dans son imperfection, elle peut être très belle, la vie.

L’autrice s’inspire de faits réels auxquels elle ajoute de la fiction. Tous mes textes sont fictifs, mais il y a toujours un point d’ancrage dans une réalité vécue ou observée .

Très grande lectrice et fascinée par les langues, elle confie que la beauté de la langue passe pour moi par quelqu’un qui parle bien et qui écrit bien .

Ouvrir en mode plein écran Lise Gaboury-Diallo est poète, autrice et professeure à l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Lise Gaboury-Diallo regrette d’ailleurs qu’il n’y ait pas davantage de jumelage entre anglophones et francophones dans le cadre de Thin Air.

Les francophones parlent l’anglais et parfois on se sent tiraillés entre aller voir ce qu’il se passe chez les anglophones et soutenir notre communauté. Je souhaiterais que les deux langues soient représentées dans un seul et unique événement , confie-t-elle.

L'événement La plume et le pinceau aura lieu le 23 septembre à 19 h à la Maison des artistes visuels francophones.

Une rencontre avec Lise Gaboury-Diallo en personne aura lieu au Centre culturel franco-manitobain le 27 septembre à 19 h.