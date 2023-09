Une centaine de personnes ont assisté mardi soir à une rencontre organisée à Rivière-au-Renard par la Ville de Gaspé et la MRC de La Côte-de-Gaspé pour aborder les incertitudes qui planent dans le secteur des pêches.

Les prises de crevettes et de turbots sont au plus bas cet été, et les usines de transformation tournent au ralenti. À Gaspé et dans les villages avoisinants, où environ 800 travailleurs — pêcheurs, aides-pêcheurs, hommes de pont et travailleurs d’usine — dépendent de ces deux ressources, plusieurs n’ont plus d’emplois.

De plus, 180 personnes n’ont pas suffisamment travaillé cet été pour se qualifier à l’assurance-emploi et plusieurs sont sans revenu, selon les données de la MRC .

Les gens touchés de près ou de loin par cette crise étaient conviés à cette rencontre visant à faire le point sur la situation et à les informer sur les services disponibles pour les aider.

On voulait faire connaître les services offerts à la population, comme ceux en employabilité, les services psychosociaux, d’aide alimentaire , fait valoir le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Ce n’est peut-être pas notre rôle à la base de faire ça, mais c’est notre monde et notre monde, on y tient.

Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé. (Photo d'archives)

Daniel Côté souligne également que la rencontre publique a permis de répondre à plusieurs questions, notamment celles des travailleurs qui songent à trouver un autre emploi.

Jusqu’à vendredi, des représentants de nombreux organismes, notamment Services Québec et Services Canada, sont au Centre multifonctionnel Elias-Dufresne de Rivière-au-Renard et dans les locaux de l'entreprise de transformation de la crevette Marinard pour répondre aux questions des travailleurs et les orienter au besoin.

Ça devrait aider à sécuriser certaines personnes, mais ce n’est pas tout le monde qui va être capable d’aller travailler dans un autre corps de métier , affirme M. Côté.

Il ne faut pas non plus déshabiller au complet notre industrie des pêches. On pense souvent que ça a l’air facile, mais ça prend souvent deux ou trois ans pour former quelqu’un pour transformer du poisson. On veut garder cette expertise-là.

De l’aide réclamée

Daniel Côté interpelle les gouvernements pour aider les travailleurs frappés par la pénurie de crevettes et de turbots dans la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Il demande à Emploi Québec de mettre en place des programmes spéciaux pour aider ces gens sans revenu.

Du côté d’Emploi Québec […] il y a du travail qui se fait présentement. Il y a de l’ouverture au niveau administratif, mais au-delà de l’ouverture, on a besoin de résultats concrets parce que ça fait trois semaines que certaines personnes n’ont pas une cenne qui entre. Ça commence à faire mal , dit-il.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, n’exclut pas l’utilisation de programmes spéciaux pour venir en aide aux travailleurs sans revenu.

Ce n’est pas nécessairement simple d’aller dans cette direction-là et puis avant d’aller dans cette direction-là, on s’assure que l’ensemble des programmes actuellement disponibles peuvent être, dans un premier temps, mis à profit auprès des bénéficiaires , précise le député gaspésien.

Il rappelle aussi qu’il y a des besoins en main-d’œuvre importants dans la région et que certains travailleurs sans emploi pourraient combler une partie de ces besoins.

On veut s’assurer de couvrir l’ensemble du terrain en termes d’opportunités et de solutions possibles avant de sortir du cadre et de favoriser les solutions prônées par M. Côté.

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé. (Photo d'archives)

Daniel Côté demande aussi à Pêches et Océans de faire le point rapidement sur la situation.

Est-ce qu’il y aura des quotas de crevettes ou de sébastes attribués l’année prochaine? À qui seront-ils attribués? On a besoin de savoir à quoi s’en tenir pour la prochaine saison, autant pour les pêcheurs que pour les industriels , se demande-t-il.

La ministre de Pêches et Océans Canada, Diane Lebouthillier, a pour sa part précisé qu’elle fera le point sur la situation vendredi matin.

Soutien psychosocial

Le CISSS de la Gaspésie était présent à la rencontre publique de mardi soir. Le réseau régional de santé avait déjà, au début du mois de septembre, manifesté son intention de fournir des services en soutien psychosocial.

Avec plusieurs organismes partenaires, on a décidé, dans l’incertitude et la précarité de la situation, de faire un front commun et d’axer nos interventions sur la prévention , explique Vincent Tremblay, directeur adjoint au PDG pour le secteur de La Côte-de-Gaspé pour le CISSS .

Le CISSS tenait à rappeler la disponibilité de ses services à la population, soit des services de santé généraux, les services en travail social et en psychologie, le service Aire Ouverte pour les jeunes de 25 ans et moins ainsi que la ligne Info-Social.

Le CISSS précise également que le déploiement de ces services se fera en fonction des besoins.

