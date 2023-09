La vérif : est-ce qu’il y a un demi-milliard non-alloué dans le budget du Manitoba ?

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, affirme que la province prévoit 520 millions de dollars en dépenses non-allouées cette année. Mais est-ce qu’un demi-milliard de dollars est vraiment disponible pour payer pour les promesses des partis ?

Mardi matin, lors d’un discours devant les membres de la Manitoba Chambers of Commerce, réunis au Centre des congrès RBC de Winnipeg, le chef du NPD Wab Kinew a déclaré qu’il y a une réponse simple à la façon dont son parti compte payer pour ses promesses électorales.

Dans le budget de cette année, il y a environ un demi-milliard de dépenses non allouées. C’est une pratique qui a commencé lors de la COVID et qui se retrouve dans les derniers quelques budgets , a indiqué M. Kinew.

C’est vrai que le budget des dépenses de la province pour 2023-2024 fait état de 520 932 000 dollars qui sont destinés à des éventualités et imprévus . Mais il y a de bonnes raisons de croire que cet argent n’est pas à la disposition de partis politiques pour leurs promesses.

Le budget indique que ces fonds rentrent dans une catégorie autre que le fonds de réserve. Il s’agit de dépenses destinées aux éventualités qu’on ne pouvait raisonnablement pas prévoir pendant la préparation du budget et les situations qui pouvaient être prévues, mais avec insuffisamment de certitude pour faire une estimation raisonnable des coûts budgétaires, ou dont les coûts finaux dépendent d’une décision attendue du gouvernement , selon le document.

Cette ligne dans le budget des dépenses a fait son apparition avec la pandémie.

En 2020-2021 (Nouvelle fenêtre), le budget faisait état de crédits pour des rajustements liés aux services internes d’environ 200 millions de dollars, destinés à diverses intiatives précises.

En 2021-2022 (Nouvelle fenêtre), une nouvelle ligne apparaît sous cette rubrique sous le nom riposte à la COVID-19 et réserve pour éventualités avec la somme de 1,2 milliards de dollars.

En 2022-2023 (Nouvelle fenêtre), la même ligne prend le nom riposte et rétablissement liés à la COVID-19 et réserve pour éventualités et la somme qui y est marquée est de 630 millions de dollars.

En 2023-2024 (Nouvelle fenêtre), toute mention de la COVID est disparue et on retrouve les 521 millions de dollars, destinés à des éventualités et imprévus . Cette somme représente environ 2,4 % du budget total, cette année-là.

La proposition de base que nous vous faisons, et que je crois être responsable financièrement, c’est qu’à la place de laisser 520 millions de dollars non-alloués au cours de l’exercice financier, c’est que c’est plus transparent et meilleur pour la stabilité de notre économie provinciale de vous dire d’office [comment nous allons dépenser cet argent ] , déclare Wab Kinew.

Ouvrir en mode plein écran Wab Kinew, le chef du Nouveau Parti démocratique au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Nous allons dépenser cet argent sur les soins de santé, des initiatives économiques et des mesures d’abordabilité en ce moment d’inflation , ajoute-t-il.

En gros, ce que je vous dis, c’est que toutes les choses auxquelles nous nous sommes engagés lors de cette campagne : du personnel pour le système de soins de santé, ouvrir de nouvelles salles d’urgence à Winnipeg et au Manitoba rural, réduire la taxe sur l’essence, geler les taux d’Hydro, mettre fin à l’itinérance chronique dans la province, toutes ces initiatives coûteront moins de 520 millions de dollars , poursuit le chef néo-démocrate.

Wab Kinew affirme par ailleurs que cet argent était dépensé en hâte à la fin de l’exercice financier par le gouvernement progressiste-conservateur, avec des mesures comme les chèques envoyés aux Manitobains pour contrer l’augmentation du coût de la vie en hiver dernier.

Or, il faut se rappeler que le budget des dépenses est publié en mars, rappelle le comptable agréé à la retraite, Raymond Lafond. Entre mars et le début de la période de silence préélectoral, le 5août, la province s’est engagée à au moins un milliard en nouvelles dépenses, qui ne se trouvaient pas dans le budget, selon M. Lafond.

Il y a raison de croire que les déboursés pour ces engagements seront en majeure partie déboursée d’ici le 31 mars, 2024 , souligne-t-il. En réponse à des questions de Radio-Canada, le NPD indique qu’il pense que les promesses de Heather Stefanson faites avant la période électorale sont prises en compte par le budget.

Par ailleurs, il reste encore six mois avant la fin de l’exercice financier, ce qui laisse beaucoup de temps pour des éventualités et imprévus qui pourraient rapidement faire fondre toute somme restante. Et le budget prévoyait déjà un déficit de 363 millions de dollars, note le comptable.

Le politologue de l’Université de Winnipeg Félix Mathieu indique que ce n’est pas inhabituel pour des gouvernements de se garder un petit coussin dans leurs budgets. Si jamais un événement extraordinaire, on pense évidemment à la pandémie et à la COVID-19, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour faire des dépenses qu'on n'avait pas prévues.

La conclusion du NPD sur l’argent dont il pourrait disposer s’il remporter l’élection lui semble à première vue raisonnable.

Ça me semble raisonnable dans la mesure de ce qu'on connaît. Lorsqu'un nouveau gouvernement entre en fonction, le nouveau ministre des Finances arrive et a accès à toutes les données. Parfois, il se cache des surprises. Parfois il y a des éléments qu'on croyait pouvoir contrôler, qu'on ne contrôlera plus , poursuit-il.

Le contexte économique aura aussi une influence importante sur les coffres de la province. Selon la mise à jour économique de juillet, le produit intérieur brut (PIB) réel de la province a augmentera plus que prévu en 2023, et un ralentissement économique arrivera plutôt en 2024.

Cela devrait occasionner une légère hausse des revenus de la province cette année, mais la province a déjà prévu de dépenser cet argent.

Dans un courriel, le porte-parole du parti progressiste-conservateur Shannon Martin affirme que des éventualités ont été placées dans le budget 2023 pour être prêtes pour les nombreuses conventions collectives que le gouvernement a négociées et complétées cette année .