Catherine Ringer ouvre le Festival international de littérature avec L’érotisme de vivre 

La chanteuse française Catherine Ringer, moitié du duo Les Rita Mitsouko, donne le coup d’envoi du 29e Festival international de littérature (FIL) avec L’érotisme de vivre, présenté mercredi et jeudi à Montréal. Le spectacle met en lumière la poésie d’Alice Mendelson, une professeure retraitée de 98 ans dont l'œuvre était demeurée inédite jusqu’à tout récemment.

Alice Mendelson a écrit toute sa vie durant, mais son premier recueil de poèmes a été publié il y a deux ans seulement. C’est en grande partie grâce à Catherine Ringer, qui a présenté une lecture de ses textes lors d’un spectacle-bénéfice pour un petit théâtre parisien en septembre 2021.

Le Théâtre de la Huchette, un théâtre privé sans subvention, avait des problèmes de trésorerie et tous les lundis, jour de fermeture, il demandait à des personnalités de faire une carte blanche , explique la chanteuse à l’émission Il restera toujours de la culture.

C’est à ce moment qu’elle s’est rappelée des textes d’Alice Mendelson, une amie de son père qu’elle a rencontré des années après le décès de celui-ci en 1986. Elle s’est entourée du metteur en scène Mauro Gioia pour monter un spectacle basé sur l'œuvre inédite de l’autrice, avec le pianiste Grégoire Hetzel à la musique.

Ça a eu beaucoup de succès ce soir-là. Alice Mendelson, qui avait 96 ans, s’est déplacée dans son fauteuil roulant. Elle a été heureuse comme tout, explique Catherine Ringer. C’est sûrement à cause de ce spectacle [qu’elle a été publiée], je ne pense pas que ce serait fait autrement. Elle était une parfaite inconnue.

La liberté de l’érotisme

Les textes d’Alice Mendelson, comme L’érotisme de vivre qui est au cœur du spectacle de Catherine Ringer, sont remplis de sensualité, de fantasmes et de ce que la chanteuse appelle la liberté de l’érotisme . Cela passe parfois par des formulations plutôt crues, comme lorsque l’autrice s’adresse dans le poème J’ai soif de toi à “l’homme qui m’empale”.

Je trouvais que ça faisait bizarre de dire ça, mais finalement c’est la liberté de l’érotisme aussi. Lors des premières représentations, je ne le disais pas, parce que c’est quand même une torture d’être empalé. Mais finalement je me suis habituée , explique-t-elle.

Il y a aussi des choses qu’elle a écrites dans les années 1950, où il y avait une autre vision de ce qu’est un homme, au niveau virilité, et de ce qu’est une femme. Maintenant, on est dans une autre époque où justement on remet en cause cette opposition entre hommes et femmes.

Le vice de la joie

Pour Catherine Ringer, la force de l'œuvre d’Alice Mendelson réside aussi dans ce puissant désir de savourer la vie même dans la vieillesse, qui est bien illustré dans cette phrase de l’autrice : Pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie.

La chanteuse partage le même appétit pour le bonheur, qui découle peut-être selon elle de traumatismes passés : pour Alice Mendelson, née de parents juifs polonais, le traumatisme d’avoir échappé à la Deuxième guerre mondiale, et pour Catherine Ringer, celui d’avoir été sous le joug d’un pervers narcissique entre l'âge de 13 et 20 ans.

C’est une façon de vivre cet érotisme. Je suis heureuse de pouvoir parler de ces choses et de les vivre : ce désir et cette chaleur humaine auxquels je n’ai pas forcément eu accès après des années d’esclavage sexuel.

L’érotisme de vivre est présenté ce mercredi 20 septembre et ce jeudi 21 septembre à 19 h au Théâtre Outremont. Les billets et la programmation complète du FIL sont disponibles sur le site du festival (Nouvelle fenêtre), qui se poursuit jusqu’au 30 septembre à Montréal, avec la participation de plus de 200 artistes.

