L’art contemporain fera à nouveau vibrer Toronto dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion de la 17e édition de la Nuit blanche. En tout, plus de 80 œuvres d'artistes canadiens et internationaux seront exposées à travers la Ville Reine de 19 h à 7 h.

Par le biais du thème Breaking Ground, les quelque 250 artistes participants ont été invités cette année à explorer les questions des changements climatiques, de l’environnement et de l'innovation. Il y aura des installations au centre-ville ainsi qu'à Etobicoke et à Scarborough.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Raddha Chaddha présentera « IAM », un numéro immersif au Jardin botanique de Toronto situé au 777, avenue LawrenceEst. Photo : Flickr/The City of Toronto

L’artiste philippin Leeroy New présentera par exemple une installation de bateaux philippins réimaginés et suspendus le long de l’autoroute Gardiner.

L’installation multimédia Caementarium, des artistes torontois Dana Prieto et Reza Nik sera quant à elle présentée sur le campus Lakeshore du Collège Humber.

À Etobicoke, les expositions vont avoir lieu dans le parc derrière de campus du Collège Humber. Il s’agit d’un sentier qui partira du parc et mènera les gens dans les bois et jusqu’au lac. Ce sera donc une expérience plus intimiste et magique , explique la responsable de l’équipe de la programmation culturelle à la Ville de Toronto, Jeanne Holmes.

Elle donne aussi un avant-goût de l'installation de l'artiste Jeanine March de qui sera présentée à l'hôtel de ville.

Jeanne Holmes explique que l'oeuvre va révéler ce qu’il se trouve sous une partie de la place Nathan Philips .

Elle souligne également la présence de l’artiste manitobain Divya Mehra dont les structures gonflables géantes seront installées au centre-ville.

Repenser notre rapport à l’argent et à l’environnement

Mercredi, l’artiste québécoise Eve Tagny préparait son installation artistique derrière l’hôtel de ville de Toronto.

Cette habituée de la Nuit blanche de Montréal participe pour la première fois à l'événement à Toronto.

Pendant 12 heures, son équipe et elle offriront une performance à travers laquelle les spectateurs seront invités à s’interroger sur les entrelacements entre les systèmes économiques et écologiques.

C’est un peu de penser à ce processus de réduction de la nature comme une commodité de laquelle on extrait, on la considère un peu comme une série de ressources de laquelle on peut extraire, mais dont on ne prend pas soin , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'installation vidéo « Eclipse » de l'artiste Naomi Rincón Gallardo est la troisième partie de son projet « Tzitzimime Trilogy » sera présenté au 100, rue Queen Ouest. Photo : Flickr/The City of Toronto / Claudia López

Le secret le mieux gardé de Toronto

Selon Jeane Holmes, la Nuit blanche de Toronto est le plus important événement d’art contemporain visuel gratuit en Amérique du Nord et attire chaque année environ un million de visiteurs.

Souvent, il s'agit de gens qui ne vont pas au musée ou dans les galeries d’art régulièrement. Ils ont leur première expérience en art contemporain visuel dans les rues, les parcs, et sur les trottoirs de leur ville , dit-elle.

Le caractère éphémère de l’événement qui se déroule la nuit lui confère, selon elle, une aura particulière.

Ouvrir en mode plein écran L'événement culturel Nuit Blanche est présenté chaque année à Toronto depuis 2006. (photo d'archives) Photo : Nuit Blanche Toronto