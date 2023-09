L’Alberta publie un rapport sur son possible retrait du régime fédéral de pensions

L’Alberta s’apprête à rendre public, ce jeudi, son rapport sur le retrait éventuel de la province du Régime de pensions du Canada (RPC) et la mise en place d'un programme provincial des retraites.

L’Alberta franchira un nouveau pas dans ses velléités de se retirer du Régime de pensions du Canada, en rendant publiques, au cours de la journée, les conclusions d’un groupe d’experts qu’elle a mandaté pour étudier la pertinence et l’opportunité pour la province de se doter de son propre régime de pensions.

Il s’agit d’un projet auquel la province pense depuis plus d’un demi-siècle. La première ministre, Danielle Smith, et son prédécesseur, Jason Kenney, ont tous les deux vanté le potentiel d'un programme autonome, compte tenu de la richesse de l'Alberta et de sa population relativement jeune.

Mme Smith a prévenu que, quelles que soient les conclusions du rapport, les Albertains auraient le dernier mot sur l'abandon ou non du RPC.

Ouvrir en mode plein écran La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a vanté le potentiel d'un programme provincial des retraites. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les mises en garde de l’opposition

L’opposition officielle, à savoir le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta (NPD), réitère son opposition à un éventuel retrait de la province du régime fédéral.

Passer à un régime de retraite albertain, c'est jouer avec la sécurité de notre retraite , estime Shannon Phillips, la porte-parole du NPD en matière de finances, dans un communiqué diffusé mercredi. Cela signifie que nous allons confier notre retraite à Danielle Smith pour qu'elle joue avec.

Le NPD affirme avoir appris de sources, qu’il n'identifie pas, que le rapport attendu s’appuie sur une formule de calcul datant de 1966, soit l’année où la province a amorcé ses réflexions autour d'un propre régime de retraite.

Ouvrir en mode plein écran Shannon Phillips, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta en matière de finances. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Shannon Phillips estime par conséquent que le plan du Parti conservateur uni visant à retirer les Albertains du Régime de pensions du Canada est fondé sur des chiffres trompeurs , qui surestiment considérablement le montant que l'Alberta pourrait retirer du régime .

Des experts, dont l'économiste Trevor Trombe, avaient déjà souligné qu'il serait complexe que la province se retire du RPC , un régime auquel l'Alberta participe depuis sa création, en 1965, par le premier ministre canadien de l'époque, Lester B. Pearson.

Le NPD fait également valoir que l'idée d'un régime provincial ne correspondrait pas à l'opinion publique, étant donné que les sondages d'opinion suggèrent que l'abandon du RPC est profondément impopulaire auprès des Albertains.

Le parti de Rachel Notley note par ailleurs qu'en ouvrant une brèche sur le retrait éventuel de l’Alberta du RPC , le Cabinet de Danielle Smith engage un nouveau bras de fer avec Ottawa.

Les néo-démocrates faisaient notamment allusion au projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta, ou encore le projet de loi fédéral sur les emplois durables, qui ont constitué ou continuent de constituer autant de points de friction entre les gouvernements de Danielle Smith et de Justin Trudeau.

Avec les informations de La Presse canadienne