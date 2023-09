Au bout d'un sentier qui mène au phare de Center Island, sur la rive opposée du centre-ville de Toronto, l'organisme Artscape gère une ancienne école élémentaire transformée en centre artistique : Artscape Gibraltar Point.

Comme le reste des biens administrés par l’organisme à but non lucratif, le lieu est en sursis depuis la mise sous séquestre de la maison mère à la suite de difficultés financières. Jetant par la même occasion un voile d’incertitude sur l’avenir des artistes qui y louent des espaces et des salariés qui y travaillent.

Cathryn MacFarlane affrime que sa carrière doit beaucoup à Artscape Gibraltar Point.

Cathryn MacFarlane n'aurait peut-être jamais pu être artiste sans cet espace. J'étais fonctionnaire au ministère des Finances, ce lieu m'a donné ma chance . Est-ce qu'elle s'imagine louer en ville?

Les prix pour un studio, même partagé, sont hors de portée.

Une mission compromise

L'annonce de la mise sous séquestre, rendue publique à la fin du mois d'août, a jeté un froid au sein de la communauté artistique de Toronto. En plus des logements à pris abordables qu'elle loue à des artistes, l'organisme sans but lucratif gère quatre centres culturels dans la ville en plus de celui sur l'île.

Les résidences sont ouvertes à tous types d'art. Toute une aile est réservée aux écrivains.

AGP , comme l'appelle les habitués, propose deux formules aux artistes : des résidences autonomes ou des résidences thématiques. Les baux vont d’une semaine à plusieurs mois, selon le projet. En été, les résidences sont limitées à deux semaines.

Toutes les formes d’art sont les bienvenues. Les artistes visuels peuvent profiter des grandes baies vitrées tandis que les auteurs et scénaristes se laissent aller à la rêverie au bord du lac Ontario, situé à quelques mètres de l’édifice.

L'avenir d'Artscape Gibraltar Point, comme les autres lieux administré par Artscape, est incertain.

Les gens viennent de partout au Canada et du monde, pas seulement de Toronto , explique Luisa Milan, l'une des salariées de la structure, pour qui cet espace est l’occasion de partager cette île avec les autres .

Un lieu de création

AGP accueille également des artistes dans des studios de travail loués à l'année.

Jamie Shannon en fait partie. Il y a installé son atelier de marionnettes depuis une dizaine d'années. 45 mètres carrés où cohabitent une dizaine de petites créatures, dont Mona, personnage principal de la série pour enfant Nanalan’.

Mona est un des personnages créés par Jamie Shannon, qui pense être l'un des derniers à exercer l'art de marionnettiste.

Impossible pour lui de trouver un endroit similaire à Toronto, en tout cas pas dans ses moyens.

Être marionnettiste ce n’est pas vraiment un métier moderne, je dois être le dernier à exercer cet art et si je peux continuer, c’est parce qu’ici le loyer est accessible.

De l'autre côté du couloir, un atelier accueille trois autres artistes torontois. La photographe April Hickox y cohabite depuis 12 ans avec un réalisateur et un peintre. Il y a beaucoup de collaboration entre nous trois, on échange des idées, des projets et des pratiques . Elle voit Artscape Gibraltar Point comme un lieu de brassage où les carrières de beaucoup d'artistes ont pris un tournant .

Pour April Hickox, Artscape Gibraltar Point est surtout un endroit où des artistes de plusieurs disciplines peuvent se rencontrer et échanger.

Dans le communiqué publié en août après sa mise sous séquestre, la direction expliquait la baisse de revenus par la faible reprise depuis la pandémie. À AGP , si l'activité artistique est constante, ce n'est pas le cas d'un autre pilier du modèle économique des lieux : les mariages et les retraites professionnelles.

On pouvait avoir deux mariages par week-end, trois ou quatre journées de retraite professionnelle par semaine , explique Luisa Milan.

On n'est jamais revenu au niveau d'avant la pandémie.

Dire qu’elle connaît bien les lieux relève de l’euphémisme.

Luisa Milan est la mémoire et la gardienne des lieux.

Résidente des îles de Toronto depuis 1979, ses deux enfants y ont été scolarisés. Mémoire vivante des lieux, elle se souvient que tel atelier était un dortoir pour jeunes garçons, que telle chambre était celle d’un proviseur, ce qui explique la salle de bain privative. Ce grand cercle bleu par terre pointe-t-elle du doigt, c’est l’espace de jeu de l’ancienne garderie .

Fruit d'une lutte des habitants des îles

Luisa Milan se souvient qu'au début des années 2000, le bâtiment était menacé de démolition après le déménagement de l’école. Un groupe d’insulaires s’est alors battu pour préserver le lieu et lui redonner une seconde vie, on s’est dit que ça ne pouvait pas être détruit, cet espace est trop beau .

Lorsque l’on a eu gain de cause, on s’est dit : "Wow, maintenant qu’est-ce qu’on fait?" Et c’est là qu’Artscape est arrivé.

Depuis la prise en main par l’organisme, Luisa Milan n’a plus quitté l’ancienne école devenue une ruche créative. C’est elle qui s’occupe, depuis deux décennies, de la maintenance des lieux entre chaque passage de résidents, je suis leur premier contact avec les lieux , dit-elle.

Toronto, une ville inaccessible aux artistes

Depuis la sortie du communiqué, l'organisme a réussi à gagner un mois de sursis, grâce à un coup de pouce de la maire de la ville Olivia Chow. Luisa Milan espère que celle qui à l'époque était conseillère scolaire et qui est venue plusieurs fois ici aidera à maintenir le lieu. Je reste profondément optimiste , dit-elle, la voix tremblotante.